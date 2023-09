Raiffeisen Forum wird zum Laufsteg

Umstände, die ihr in der Berufslaufbahn als Bankstellenleiterin der Raiffeisen Regionalbank in Mödling „sehr geholfen haben. Diese vielen Kontakte nimmt mir niemand“. Umso enttäuschter war Handler, als das Modeschau-Geschehen zusehends abebbte.

Also fasste sie den Entschluss, „mein Herzensprojekt selbst in die Hände zu nehmen. Wir haben mit dem Raiffeisen Forum als Kommunikationsort die perfekte Location dafür und ich bekomme großartige Unterstützung bei der Umsetzung“, also geht „Mödling am Laufsteg“ am Donnerstag, 28. September, ab 19 Uhr in der Hauptstraße 27 – 29 über die Bühne. Als Models sind RRB-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter, Mödlingerinnen und Mödlinger sowie einiges Promis zu sehen.

Mödlinger Boutiquen – „Art of Walk“, „Augenblicke“, „Gina“, „By fisher’s“, „Calzature von Dieter“, „Herr Schiller Herrenmode“, „Il tesoro“, „LU.ST“, „NICE“, „Taschen Fialik“, „Weltladen“ und „Wolford“ präsentieren die aktuelle Herbst- und Wintermode. Der Eintritt ist frei, „aufgrund der begrenzten Platzanzahl bitten wir aber bis spätestens Donnerstag, 21. September, um Anmeldung unter