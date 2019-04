In der Geschäftsstelle des AMS (Arbeitsmarktservice) Mödling in der Bachgasse ist Optimismus spürbar. „Die Zahl der Arbeitslosen ist auch im März deutlich zurückgegangen“, vermeldet Geschäftsstellenleiter Werner Piringer. „Das liegt vor allem an der anhaltend guten Baukonjunktur. Hier konnte die Arbeitslosigkeit im Bezirk um 31,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesenkt werden.“

Im Bezirk Mödling waren Ende März 3.396 Personen (-9,7 Prozent) arbeitslos gemeldet. In Summe sind Ende Februar 4.003 Personen entweder arbeitslos vorgemerkt oder in Schulungsmaßnahmen – um 9,3 Prozent weniger als im Vorjahr.

Ein deutlicher Rückgang ist bei Langzeitarbeitslosen zu verzeichnen, Ende März waren 764 Langzeitarbeitslose mit einer Vormerkdauer von über einem Jahr beim AMS Mödling registriert, ein Rückgang um 267 Personen oder satte 25 Prozent. Ein deutliches Plus ist auch am Stellenmarkt im Bezirk Mödling zu verzeichnen. Insgesamt waren Ende März 1.205 offene Stellen verfügbar, um 20,6 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres.

Gute Chancen im Tourismus, Büro

„Zusätzlich wurden von den Betrieben im Bezirk noch 48 – sofort verfügbare – Lehrstellen gemeldet“, machte Piringer deutlich. Geboten werden dabei vor allem Jobs in Tourismus-, Metall-, und Elektroberufen sowie in Büroberufen.