Elisabeth Leitner, Direktorin der „Schule für Wirtschaft, Tourismus und Marketing“ (WTM) in der Jakob Thoma-Straße ist es ein Anliegen, zu zeigen, was in der Schule steckt.

Also hat sie die Idee der Abhaltung eines „Tages der Diversität“ geboren. Mit gutem Grund: „Unsere Gesellschaft wird immer bunter. Wenn man einen Blick in die Gemeinsamkeiten wirft, erleichtert das den Schulalltag und das Zusammenleben.“ In der WTM werde Diversität gelebt. Südafrika, Italien, Polen, Bosnien-Herzegowina, Afghanistan, Philippinen, Syrien, Albanien, Ungarn, um nur einige zu nennen: „23 Lehrerinnen unterrichten 160 Schülerinnen und Schüler aus 22 Nationen, haben Schüler mit 18 verschiedenen Erstsprachen.“ All das werde dank „des sehr engagierten Teams unter einen Hut gebracht“, zeigte sich Leitner stolz. Probleme gebe es so gut wie keine, denn „wir sitzen alle in einem Boot.“

Die sangeskräftigen Schülerinnen und Schüler mit Maria Walters (r.), Verena Polszter und Ingrid Kratzel. | Dworak

Landesschulinspektorin Maria Handl-Stelzhammer, zuständig für „Inklusion, Diversität und Sonderpädagogik“, weiß, dass man „nicht alle gleich homogen unterrichten kann. Alle Schulen, die die Diversität nützen und sich damit auseinandersetzen, haben Erfolg. Gelebte Diversität stärkt auch die seelische Widerstandsfähigkeit“.

Für Michael Danzinger, Obmann der Mittelschulgemeinde ist klar: „Nur, wenn man einander versteht, kann man viel erreichen. Wer alleine arbeitet, addiert, wer gemeinsam arbeitet, multipliziert.“

Martin Fürndraht, Obmann der Wirtschaftskammer Bezirksstelle Mödling, ergänzte: „Das, was ihr hier lernt, nützt euch im Berufsleben. Auch dort werdet ihr mit dem Thema Diversität konfrontiert werden.“

Ein fulminantes „We are the world“, einstudiert von Elternvereinsobfrau Maria Walters, Stellvertreterin Ingrid Kratzel und Verena Polszter, rundeten die Veranstaltung perfekt ab. Ebenso wie das Schlusswort von Walters: „Hier gibt es viele tolle Kinder. Sie alle sind bemüht, die Schule gut zu repräsentieren.“

Unter anderem ließen die Landtagsabgeordneten Hannes Weninger, SPÖ, Helmut Hofer-Gruber, NEOS, Pflichtschulinspektorin Monika Dornhofer, Schuldirektoren der Region, Wirtschaftskammer-Bezirksstellenleiterin Karin Dellisch-Ringhofer und „Gemeinsam.Sicher“-Polizeikoordinator Norbert Vogel den Festakt nicht aus.

Bundespräsident: Absage und Einladung

Für Leitner und die Schüler folgt bald der nächste große Termin. Sowohl Bildungsminister Heinz Faßmann, ÖVP, als auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen ließen sich für den „Tag der Diversität entschuldigen.“

Van der Bellen legte dem Brief aber ein „Zuckerl“ bei: Er lud eine Abordnung der Schule am 16. Oktober zu sich in die Hofburg ein.