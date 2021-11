10 Jahre Stadtgalerie: Kultureller Fixpunkt im Zentrum

Vielfältig sind die Erinnerungen, die die Mödlinger an die Veranstaltungen haben, die früher in den Räumlichkeiten stattfanden, in denen heute die „Stadtgalerie“ ist. Mit Bedauern sah man, wie lange der Saal des ehemaligen Gewerbehauses leer stand. Entsprechend groß war das Echo, als Doris Pikisch vor zehn Jahren die Idee hatte, die Location aus dem Dornröschenschlaf zu holen und mit Kulturveranstaltungen zu beleben.

„Ich wollte dem Gebäude wieder Leben einhauchen und der Stadt einen neuen kulturellen Standort mitten im Zentrum geben“, erinnert sich Pikisch an die Anfangszeit. Das Echo war sofort positiv: „Die Leute waren begeistert und erinnerten sich an die schönen Momente, die sie in früheren Jahren dort verleben konnten.“

Begleiter der ersten Stunde waren Béla Korény, Maja Hakvoort, Ursula Strauss, Gery Seidl und Agathe, die jetzt noch regelmäßig in der Stadtgalerie für die Kinder ihren Musikkoffer auspackt.

In diesen Jahren konnte sich Pikisch über steigende Beliebtheit ihres Angebotes freuen. Musik- und Kabarettveranstaltungen fanden großen Anklang, ebenso wie die Ausstellungen, wie zum Beispiel die Klimt-Ausstellung oder die Veranstaltung zum 140 Jahr-Jubiläum der Stadt Mödling. Bälle, die in andere Location abgewandert waren, kehrten zurück. Auch für Seminare und Tagungen ist die Stadtgalerie erste Adresse geworden.

Besucher durch Kultur glücklich machen

Ein gravierender Einschnitt war die unfreiwillige Corona-Pause, als alle Events abgesagt werden mussten. „Ich bin froh, dass Kultur mit der 2,5 G-Regel auch bei uns wieder stattfinden kann“, betont Pikisch: „Jedes Mal, wenn wir etwas anbieten konnten, haben wir viele Menschen glücklich gemacht.“

Der Programm-Mix aus Kabarett, Theater und Musik hat sich bewährt: „Besonders die Kabarett-Schiene kommt gut an.“ Gefeiert wird aufgrund der nach wie vor unsicheren Lage im nächsten Frühjahr. „Dann möchte ich alle Künstler, die uns begleitet haben, an einem Wochenende zusammenbringen und ein entsprechendes Jubiläumsprogramm anbieten“, blickt Pikisch optimistisch in die Zukunft.

Doch zunächst dürfen sich die Kinder freuen: Auf Agathe und ihren Musikkoffer, den sie am 6. November um 15 Uhr mitbringen wird.