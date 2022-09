13. NÖN-Talentesuche: Amelie am Weg nach oben

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Hira Özmen (12) aus Pottendorf (Bezirk Baden) besucht das Gymnasium Zehnergasse in Wiener Neustadt und nimmt ebendort an der unverbindlichen Übung „Theater“ teil. Mit „Blank Space“ von Taylor Swift hat sie sich einen schweren Song ausgesucht. Marek gratulierte, riet allerdings, noch an der Stimme zu feilen und es nächstes Jahr erneut versuchen zu wollen.

Sebastian Moll (41), gebürtiger Kölner, ist Religionslehrer und Dozent in Heiligenkreuz. Aktuell lebt er in der Vorderbrühl und hat in der närrischen Zeit gemerkt, dass ihm das Kabarettistische liegt. Mit seinem Programm "Unheilbar Religiös - ketzerisches Kabarett" ist er am Donnerstag in der Bühne Mayer zu Gast. Der Applaus der Jury war ihm sicher, mit dem Weiterkommen wurde es aber nichts: „Ich bin nicht sicher, ob diese Art des Beitrages so richtig in unser Format passt“, erklärte Marek.

Augen und Ohren blieben beim Auftritt und Auftreten der noch 9-jährigen Amelie Ricca (sie wird am 1. Oktober 10) aus Wiener Neudorf – man kennt sie auch in Pottendorf gut – offen. Sie singt im „Ohrwürmer“-Kinderchor der evangelischen Pfarre Mödling, feilt an ihrer Hip-Hop-, Jazzdance-, Chartdance- und Ballett-Performance bei „Dynami Dance“ in St. Gabriel, nahm an mehreren teatro-Workshops teil, war bei der Fernsehaufzeichnung für die Sendung „Schlagerspaß mit Andy Borg“ dabei (Ausstrahlung am 3. Dezember) und hat bereits zwei CDs veröffentlicht. „Ich liebe es, auf der Bühne zu stehen“, machte Amelie deutlich. „Viele lernen, sind strebsam, versuchen, jemanden nachzumachen“, merkte Marek an. „Dein Talent allerdings spürt man. Ich denke, dass du ganz weit kommen kannst“, gratulierte er zum Aufstieg.

Amelie ist am 21. Oktober bei der Liveshow in Unterwaltersdorf mit dabei. Vielleicht sogar mit „Steirermen san very good“ (Stoakogler), das aus der Feder von Hanneliese Kreissl-Wurth, einer ganz engen Verwandten Amelies, stammt.

Danach ginge es gegen die besten sechs Talente aus dem Mostviertel um einen Platz im Landesfinale und 5.000 Euro für die Siegerin bzw. den Sieger.

