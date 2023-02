140.000 Euro Sonder-Landesförderung für teatro

Seit einem Vierteljahrhundert widme sich der Verein rund um „teatro“-Gründer und Intendant Norberto Bertassi "Musiktheaterproduktionen, die keine Altersgrenzen kennen und für die ganze Familie geeignet sind", erklärte die Landeshauptfrau. "Mit der Ausbildung von Nachwuchstalenten und Workshops für Kinder ist die Förderung auch ein Signal im Bereich des modernen Musikbetriebes.“

Mittlerweile bietet der Verein vier Akademien, "musical academy teatro" (Stadtgalerie Mödling), musical academy brigittenau (mab), musical academy vienna (mav), musical academy donaustadt (mad) für Kinder und Jugendliche sowie einen neuen Musical-Workshop für Erwachsene.

Auch Chöre gehören seit Herbst 2022 zum teatro-Portfolio: MC teatro für Erwachsene, Frauen sowie Kinder & Jugendliche in Mödling (Gretel Sätz-Steig).

Vom "Zauberer von Oz" bis zu "Anne of Green Gables"

Seit 2011 ist teatro in Mödling zu Hause. "Der Zauberer von Oz" stand damals am sommerlichen Musicalprogramm. Heuer startete die teatro-Saison in der Mödlinger Stadtgalerie mit einer bewegenden und sehr erfolgreichen Welturaufführung über "Anne Frank". Das Stück wird im November anlässlich der Progrome-Jahrestage wieder aufgenommen werden. Im Sommer sind im Stadttheater Mödling die Welturaufführungen von "Anne of Green Gables" (Premiere: 15. Juli) und "Cinderella" (22. Juli) fixiert, die meisterhafte 2022er-Sommerproduktion "Schneewittchen" ist im September in Wiener Neudorf erneut zu sehen, der adventliche Klassiker "Die Weihnachtsgeschichte" ab 9. Dezember (Mödlinger Stadtgalerie).

www.teatro.at

