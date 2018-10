Mitte der 1980er-Jahre habe es „starke Vernetzung in pädagogischer, psychologischer und medizinischer Sicht gegeben“, erinnerte sich Herbert Aschauer im Rahmen der Jubiläumsfeier in der Redbox. „Jugendliche hatten Probleme mit sich selbst und der Gesellschaft“, berichtete der TENDER-Geschäftsführer

Winfried Janisch, Psychotherapeut & Psychologe, Gründer des Mödlinger Instituts für Psychotherapie, hat damals ein Konzept für den WAGGON entwickelt. Eben jener Familienberatungsstelle am Bahnhofareal, wo „wir seit 1995 die Jugendlichen abholen und nicht verjagen“. Dass aus zwei kleinen Einheiten – tatsächlich erfolgte die Beratung in zwei ausrangierten Eisenbahnwaggons – „eine derart vielfältige und umfassende Unterstützung mit über 40 Mitarbeitern wird, hätte sich wohl niemand gedacht“, schwärmte Janisch. Und er lässt „bei allem Feiern nicht locker. Wir müssen uns trotz des Erfolges die Frage stellen, was es noch braucht?“

Viele der aktiven und ehemaligen Betreuer – hier mit TENDER-Geschäftsführer Herbert Aschauer (kniend) – ließen das Jubiläumsfest nicht aus. Caroline Athanasiadis und Gudrun Nikodem-Eichenhardt, besser bekannt als die „Kernöl-Amazonen“, moderierten nicht nur die Festveranstaltung, sondern waren im Anschluss daran kabarettistischer Act. | Willy Kraus

Einem unverzichtbaren Bestandteil des Vereins könne man stets vertrauen, weiß TENDER-Obfrau Judith Haberhauer: „Unsere Mitarbeiter sind der größte Teil des Erfolges.“

Mödlings Stadtchef Hans Stefan Hintner, ÖVP, erinnerte sich an die Zeit, als die Waggons desolat wurden und guter Rat teuer war. „Zum ersten Mal war ich als Bürgermeister froh, dass die Post ausgezogen ist.“ Die Räumlichkeiten im Bahnhof hat der WAGGON übernommen.

SP-Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig fand es „ganz toll, dass ihr gegenüber den Jugendlichen kritische Parteilichkeit zeigt“, für VP-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister ist „hervorragende Jugendarbeit, wie ihr sie hier leistet, unverzichtbar“. Aschauer merkte mit einem Blick auf das Team nicht ohne Stolz an: „Ohne Herz geht’s nicht.“