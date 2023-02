30. etwas andere Faschingssitzung: Herzogin Sonja I. in neuer Rolle

Die Faschingsnarren haben es nicht leicht. Nach dem Corona-bedingten Entfall sämtlicher Aktivitäten gibt der Mödlinger Fasching wieder ein Lebenszeichen von sich. Der obligate Herzogsempfang in der Stadtgalerie wurde bereits bravourös absolviert, am Freitag und Samstag stehen im Arbeiterkammersaal die Faschingssitzungen an.

Heuer unter neuer Intendanz. Herzogin Sonja Loidl höchstpersönlich hat die Funktion von Conny Holzer übernommen, die aus beruflichen Gründen beim Förderungsverein (MFV) leisertreten muss.

„Neuland ist es für mich ja nicht“, schmunzelt Loidl, viele Neuerungen seien nicht zu erwarten: „Ich habe vorerst den bewährten Ablauf 1:1 übernommen. Denn viel Zeit für Planungen hat es nicht gegeben. Wir wissen erst seit November, dass wir wieder uneingeschränkt feiern dürfen.“

Eines ist aber fix: Nach dem Einzug in den Saal wechselt die Herzogin sofort vom gewohnten Platz 1 zur Technik und überwacht den Ablauf von der letzten Reihe aus.

Neben den bekannt-beliebten Akteuren aus den MFV-Reihen, darunter auch Herzog Heinrich XVIII., Markus Loidl, wird auch „Alltags-Paparazza“ Sabine Frasl ihre Auftritte haben, zudem wird es „einen Überraschungsgast geben“, sagt die Intendantin.

Termine: Freitag, 10. Februar, Samstag, 11. Februar, jeweils 19.11 Uhr.

Tickets und Infos: www.mfv.at

