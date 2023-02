A-Cappella-Ensemble: „Alpine Carolers“ auf Gold-Kurs

Die „Alpine Carolers“ bestehen seit 2008 und sind die erste Caroling Company Österreichs, die internationale Weihnachtslieder in der Tradition der amerikanischen Caroling Groups zum Besten gibt. Inspiriert durch sein Mitwirken bei einer der bekanntesten Gruppierungen in Los Angeles, hat sich der Mödlinger Florian Dankl maier dem Ziel verschrieben, die Menschen auch in Europa mit professionellem und originalgetreuem A-cappella-Gesang zu erfreuen, wie er in dieser Form nur in England und den USA zu finden ist.

Ende Jänner räumte ein „Alpine Carolers“-Quartett bei der „5th International Carol and Pastorals Competition“ im polnischen Bystra groß ab: das vierköpfige Ensemble mit Barbara Kier, Thessa Habeler, Otmar Bergsmann und Florian Danklmaier erreichte den ersten Platz beim Wettbewerb „Beskid Battle for Carols“, bei dem auch Chöre aus Litauen, der Slowakei, Serbien und Polen auftraten.

Neben der musikalischen Komponente und der weihnachtlichen Brauchtumspflege stand auch der interkulturelle und freundschaftliche Austausch im Vordergrund, erzählt Danklmaier: „Zwischen den Auftritten und beim kulturellen Rahmenprogramm konnte viele internationale Freundschaften geschlossen werden. Wir haben einige Einladungen erhalten.“

Wichtiger Beitrag zum friedlichen Miteinander

Er freue sich, dass die „Alpine Carolers“ „als Vertreter Mödlings und Österreichs ihre Musik in die Welt hinaustragen und auf diese Weise vielleicht einen kleinen Beitrag zum internationalen Zusammenhalt und einem friedlichen Miteinander beitragen konnten“.

Der erste Platz für die musikalische Leistung sei dabei „das Tüpfelchen auf dem I und die Bestätigung für unsere musikalische Qualität“ gewesen.

