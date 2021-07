Mödlings Stadtpfarrer wechselt aus gesundheitlichen Gründen nach Kirchberg am Wechsel: „Fast 20 Jahre lang hat Richard Posch die Pfarre St. Othmar mit großem Einsatz und viel Offenheit für die Menschen unserer Stadt geleitet“, merkte Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, in seiner Laudatio an.

Zudem erinnerte er vor allem an Poschs besonderes Engagement im Bereich der Jugendarbeit, der Zusammenarbeit mit Vereinen und Institutionen sowie sein positives Wirken für die Ökumene. „Die Aufgeschlossenheit des Kosmopoliten Neuem und anderen Weltanschauungen gegenüber hat auch kulturelle Höhepunkte wie das Theater am Kirchenplatz oder eine Ausstellung mitsamt Orgelkonzert von Hermann Nitsch ermöglicht.“

Zum Dank überreichte der Bürgermeister die Goldene Ehrennadel der Stadtgemeinde Mödling. Auch der Pfarrgemeinderat von St. Othmar rund um Heidi Wimmer bedankte sich bei Posch mit „Gold“, mit einem liebevoll gemachten Album, in dem die „Goldenen Augenblicke“ seines Wirkens in der Pfarre festgehalten wurden. Die Festmesse wurde gemeinsam mit Poschs Nachfolger Adolf Valenta, dem evangelischen Pfarrer Markus Lintner, den beiden Kaplänen Biswanath Faustino Marandy und Mário Hatakeyama sowie den beiden Diakonen Gerhard Stingl und Günther Wöss zelebriert.