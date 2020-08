„1450“ sollte eigentlich dann gewählt werden, wenn es um Gesundheitsberatung geht. Diesbezüglich gaben die Experten von „Notruf NÖ“ – einer der vier NÖ-Standorte befindet sich im Citycenter Mödling – im ersten Halbjahr exakt 3.368 Mal Tipps an Hilfesuchende aus dem Bezirk Mödling.

Dann kam „Corona“ – und plötzlich wurde „1450“ zusätzlich erste Anlaufstelle bei Verdachtsfällen oder für Menschen mit Covid-Krankheitssymptomen. Bis zu 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter standen zu den Spitzenzeiten im März und April gleichzeitig zur Verfügung. Im ersten Halbjahr erreichten „Notruf NÖ“ 8.454 „1450“-Anrufe und 8.353 144er-Notrufe aus dem Bezirk Mödling. Am stärksten Tag, dem 12. März (einen Tag vor dem Lockdown), verzeichnete allein „1450“ 363 Anrufer aus dem Mödlinger Bezirk in nur 24 Stunden. Alles in allem gab’s fast 109.000 „1450“-Kontakte – eine Steigerung gegenüber dem Vergleichszeitraum im Vorjahr um das Zehnfache.

Und trotzdem kam es nur zu minimalen Wartezeiten: „Eine absolute Meisterleistung, jedem Helfer gebührt großer Dank“, applaudierte Landesrat Martin Eichtinger, ÖVP.

„Notruf NÖ“-Geschäftsführer Christof Constantin Chwojka, erklärte, wie das möglich war. „Rund 50 Studenten aus Fachhochschulen und Universitäten wurden im März kurzfristig für einige Monate angestellt. So war es möglich, auch unsere anderen Dienstleistungen ohne Einschränkungen fortzuführen. Nachdem die Anzahl der Anrufe nun wieder im Steigen begriffen ist, werden bis September erneut bis zu 20 zusätzliche Mitarbeiter engagiert.“

„Notruf NÖ“ wickelt mit den insgesamt 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht nur die Notrufe 144, 141 und 140 sowie die Entgegennahme von Krankentransporten ab, sondern ist auch die telefonische Gesundheitsberatung „1450“ für Burgenland, Kärnten und Niederösterreich.