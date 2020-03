In seinen zehn Jahren als Verkehrs-Stadtrat und Vizebürgermeister hat Gerhard Wannenmacher von den Grünen, seit Samstag „nur“ noch einfacher Gemeinderat, eines geschafft: Schwerpunkte für Radfahrer zu setzen. Sei es im Ausbau des Radwegenetzes oder in der Errichtung von Zweirad-Abstellplätzen im und rund um den Bahnhof. Entsprechend zufrieden zeigte sich Wannenmacher bei seinem letzten stadträtlichen Termin am Freitag. Da wurden im Bereich der Park & Ride-Anlage Thomas Tamussino-Straße (vor dem Übergang zum Bahnhof) insgesamt 16 versperrbare Fahrradboxen ihrer Bestimmung übergeben.

NOEN Der Check-in für die verperrbare Radbox erfolgt mit Kredit- oder ÖBB-Card am Terminal.

Man habe dem Trend, sichere Stellplätze mit personifiziertem Zugang anbieten zu können, Rechnung getragen, freute sich Wannenmacher. Dadurch werde es für Pendler attraktiver, den umweltfreundlichen Weg zur Bahn auch mit teuren Rädern und e-Bikes anzutreten. Christoph Wöss von „innovametall“ erklärte, wie man zur bzw. in die Box kommt und ließ nicht unerwähnt, dass alle Infos via www.safetydock.com bereitstehen. Die Errichtungskosten teilen sich Land NÖ und ÖBB, die Stadtgemeinde Mödling steuert den Strom bei. Der versperrbare Unterstand kann dreimal kostenlos genutzt werden, dann muss man 50 Cent pro Stunde, 2 Euro pro Tag oder 30 Euro im Monat berappen.

Der Umstieg auf Rad ist deutlich zu spüren. Das sieht man auch bei den 2019er-Bilanz des „Radland NÖ“-Leihrad-Systems „nextbike“. Alleine in der Stadt Mödling gab es einen Zuwachs von 23 Prozent. Insgesamt wurde im Vorjahr 4.050 Mal ein Leihrad bei einer der neun Mödlinger Stationen ausgeliehen.

Bahnhof ist auch Leihrad-Hotspot

Hotspot dabei war einmal mehr der Mödlinger Bahnhof mit 1.857 Ausleihen. „Der große Zuwachs zeigt nicht nur, dass Radfahren in Mödling immer mehr an Bedeutung gewinnt, sondern auch, dass die gemeinsame Nutzung eine sinnvolle Ergänzung im Mobilitätsangebot der Stadt ist – wie auch das Carsharing“, ergänzte Wannenmacher. Die Steigerung der Nutzung zeigt auch, dass es eine richtige Entscheidung war, die nextbikes auch im Winter anzubieten und keine Pause mehr zu machen.

In St. Pölten und Tulln ist die ganzjährige Verfügbarkeit der nextbike-Räder inzwischen Standard. Dem Beispiel sind auch Korneuburg, Wr. Neustadt und die Region Mödling (inklusive Liesing, exklusive Biedermannsdorf und Hinterbrühl) gefolgt. Dieses Service ist möglich, weil die Standortpartner diese Sonderleistung finanziell unterstützen. In allen anderen nextbike-Regionen startet die Saison wieder am 20. März.