„Anne Frank“-Musical: Volksopern-Star in der Titelrolle

teatro-Gründer Norberto Bertassi hat Juliette Khalil als „Eliza“ in „My Fair Lady“ in der Volksoper gesehen und gehört, war beeindruckt und hat angefragt, ob sie sich vorstellen könne, die Titelrolle im kommenden „Anne Frank“-Musical zu übernehmen. Die Antwort der mehrfach ausgezeichneten Sängerin und Darstellerin, seit 2015 fixe Größe im Volksoper-Ensemble, folgte prompt: „Es ist mir eine Ehre.“ teatro sei ihr ein Begriff gewesen: „Ich habe die Weihnachtsgeschichte gesehen und war begeistert“, erzählt Khalil im NÖN-Gespräch.

„Diese Geschichte ist kein Märchen“

Dass die Rolle der Anne Frank mit wenigen anderen vergleichbar ist, war Khalil klar: „Diese Geschichte ist kein Märchen, sie ist genauso passiert. Das geht einem schon sehr nahe“, betont sie. „Dieses Stück hat sehr viel Berührendes. Es zeigt mir, dass das Leben alles andere als selbstverständlich ist.“ Dass sie parallel zu „Anne Frank“ in der Volksoper als „Cupido“ in Jaques Offenbachs Operette „Orpheus in der Unterwelt“ das Komödiantische hervorhebt, lasse sich durchaus vereinen, meint Khalil: „Lachen und Weinen gehen Hand in Hand. Ich kann das Tragische sehr gut von Klamauk und Comedy trennen.“

teatro-Ensemble ist „wahnsinnig energetisch“

Das teatro-Ensemble hält der Volksopern-Star für „toll, wahnsinnig energetisch und professionell. Es ist schön, zu sehen, wie engagiert und positiv diese durchwegs jungen Darstellerinnen und Darsteller an die Sache herangehen. Ich freue mich sehr, dabei zu sein“.

„Anne Frank“ feiert am Freitag, 27. Jänner um 18.30 Uhr anlässlich des „Internationalen Holocaust Remembrance Day“ in der Stadtgalerie Welturaufführung. Geplant waren drei Vorstellungen, aufgrund der regen Nachfrage sind bis zu neun möglich.

www.teatro.at

