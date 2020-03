„Die Entscheidung, mit unseren Experten in jedem Bezirk vor Ort zu sein, ist zwar kostenintensiv, zahlt sich aber in jedem Fall aus“, merkte Arbeiterkammer NÖ-Vizepräsident Horst Pammer zufrieden an: „Susanna Stangl und ihrem Team sind gemeinsam mit den Sozialpartnern sehr viele Dinge gelungen.“ Womit die 2019er-Bilanz „kein Rechenschafts-, sondern ein Erfolgsbericht ist“.

Alles in allem wurde im Vorjahr 4,8 Millionen Euro für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geholt: Bei Steuersparwochen, in Konsumentenschutzfällen, nach Insolvenzen oder „Nachzahlungen“ der Arbeitgeber.

Die Hälfte der Fälle landet vor Gericht

Etwa 50 Prozent der finanziellen Auseinandersetzungen zwischen einem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber landen vor Gericht. Und es ist nach wie vor „erschreckend“, dass man auch im Bezirk Mödling mit etwa 1.800 Fällen „größter Auftraggeber des Arbeitsgerichts ist“, betonte Pammer. Stangl präsentierte einen Fall, der auch zeige, dass „zwischen der Vorsprache bei uns und der Rückzahlung auch nur knapp vier Wochen vergehen können“.

Ein Lkw-Fahrer entschied, noch während der Probezeit sein Dienstverhältnis aufzulösen und wurde mit 251 Euro abgespeist. Die AK-Experten nahmen alles genau unter die Lupe, teilten dem Arbeitgeber mit, dass auch die Probezeit einem normalen Dienstverhältnis gleichkomme und bat um Nachzahlung. „Mit Erfolg, nur wenige Tage später hat der Unternehmer die von uns geforderten 549 Euro anstandslos überwiesen“, freute sich Stangl.

Fast 8.500 Mal war die AK-Bezirksstelle Mödling „regionale Anlaufstelle in allen Lebenslagen“, zeigte sich Stangl zufrieden. Neben Arbeits- und Sozialrechtsfällen würden auch der Sprechtag zum Konsumentenschutz und die Mietrechtsberatungstage boomen. „Auch Schulen greifen immer öfter auf unser Know-how zurück“, ließ Stangl nicht unerwähnt.