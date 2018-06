Lange Zeit war es ruhig um die Ortsgruppe des ARBÖ (Auto-, Motor- und Radfahrerbund Österreichs). Jetzt hat sich SPÖ-Gemeinderat Edi Hochholdiner, auch als Red Biker-Präsident bekannt, dazu entschlossen, gemeinsam mit Mitstreitern ARBÖ in Mödling wieder neues Leben einzuhauchen. Und somit die Nachfolge von Ex-Stadtrat Paul Werdenich anzutreten.

Der neue Vorsitzender der ARBÖ-Sektion Mödling erklärt im NÖN-Gespräch: „In erster Linie soll ein Miteinander aller Verkehrsteilnehmer im Vordergrund stehen. Gefahrenquellen in Mödling sollen entschärft und die Verkehrssicherheit verbessert werden.“ Eine große Rolle spielt dabei auch die „Wiederbelebung“ des als „ARBÖ-Platz“ bekannten Verkehrsübungsareals in der Jakob Thoma-Straße. Die Fläche gehört der Gemeinde, das Radland NÖ hat in letzter Zeit ebendort einige Kurse abgehalten. In einem ersten Schritt sei bereits die Ampel serviciert worden, betonte Hochholdinger.

Gesamtes Areal soll saniert werden

Auf längere Sicht gesehen soll das gesamte Areal saniert werden.

ARBÖ und Red Biker sammeln sich am 14. Juli im Bereich des Verkehrsübungsplatzes zu einer Ausfahrt, am 22. September wird der ARBÖ Mödling beim „Autofreien Tag“ mit dabei sein, verrät Hochholdinger.

Ebenso wie beim Ersatzteilemarkt des „Veteranen Motorrad Club Mödling“.

Natürlich wolle Hochholdinger seine Erfahrung als Red Biker-Präsident nutzen, zudem stützt er sich als ARBÖ-Mödling-Vorsitzender auf „ein sehr erfahrenes, bewährtes Team, das weiß, wie alles läuft und wo man anpacken muss“. Und er ist sicher: „Im nächsten Jahr wird uns auch einiges einfallen.“