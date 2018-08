Was war nicht alles mit dem brachliegenden Areal in der Tamussino-Straße planerisch auf Schiene? Ein zweites City Center Mödling, eine Veranstaltungshalle, vieles lag vor Jahren im Bereich des Möglichen. „Dann sind alle Pläne in den Schubladen verschwunden“, erinnerte sich Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP.

Der Ausbau der Südbahnstraße inklusive Aufstockung der Gleisanlage habe den Sicherheitsabstand zur möglichen Bebauung zu sehr verringert, alle Vorhaben wurden auf Eis gelegt.

Zur Freude der Pendler; denen stehen alsbald mehr als 1.700 befestigte Stellplätze am Bahnhof Mödling zur Verfügung: 902 Pkw- und 810 Zweirad-Stellplätze direkt beim Bahnhof.

Die Schotterflächen entlang der Tamussino-Straße werden mit Rasen-Gittersteinen befestigt, entlang der Bahntrasse wird ein Geh- und Radweg errichtet. Fünf Bäume mussten gefällt werden, dafür werden 29 neue gepflanzt.

"Wir leisten einen wesentlichen Impuls"

Und unmittelbar neben dem Straßenverkehrsmuseum entsteht eine versperrbare Fahrradbox. Die Schlüssel für die 16 Einstellplätze sind gegen Gebühr im eNu-Büro im City Center Mödling zu haben, erklärt Vizebürgermeister Gerhard Wannenmacher, Grüne.

Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko, VP, ließ den symbolischen Spatenstich am Montag in der Früh nicht aus. Gemeinsam mit den ÖBB habe man das Ziel, NÖ-weit „bis 2025 insgesamt 50.000 Pkw-Stellplätze zur Verfügung stellen zu können. Damit leisten wir einen ganz wesentlichen Impuls, um den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel zu fördern“.

Franz Bauer, Vorstandsdirektor ÖBB-Infrastruktur AG, kennt als Mödlinger die Situation genau. Er weiß, dass „einfaches Umsteigen vom Individualverkehr auf den öffentlichen Verkehr notwendig ist, um so die Mobilitätskette zu schließen. Daher forcieren wir gemeinsam mit unseren Partnern, den Ländern und Gemeinden österreichweit den Neu- und Ausbau von Park & Ride-Anlagen.“

Die Investitionen – rund 1,2 Millionen Euro – tragen ÖBB (50 Prozent), das Land Niederösterreich (35) und die Stadt Mödling (15).