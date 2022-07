Ausbildung mit Zukunft: Lehrlinge können alles

Werbung

Louis Kernegger und Richard Graschütz sind beide im 1. Lehrjahr bei Knorr Bremse. Sie durchlaufen eine Ausbildung zu Metalltechnikern im Modul Maschinenbau.

Dabei lernen sie, wie man Werkstücke und Bauteile für Schienenfahrzeuge entwickelt, herstellt, montiert und wartet bzw. repariert. Die Lehrzeit dauert dreieinhalb Jahre.

Louis bemerkte nach einem Jahr HTL in der Abteilung Höhere Fahrzeugtechnik, „dass mir die Praxis mehr gefällt als das Lernen in der Schule“. Dann hörte er von dem Lehrberufe Metalltechniker und die guten Lehrbedingungen bei Knorr Bremse.

Nicholas Holzer mit Lehrlingsausbildner Thomas Ostermann und Benjamin Binder lernen bei Zelisko. Foto: JJ

Lehrlingsausbildner Werner Pürstinger weiß, „dass der Ruf der Firma ausschlaggebend dafür ist, ob sich eine ausreichende Zahl an Kandidaten bei uns bewirbt oder nicht. Wir bilden in einem Lehrlingsverbund mit Zelisko aus. Das heißt, zehn Monate verbringen unsere Lehrlinge bei Zelisko, wo sie zu Mechatronikerinnen und Mechatroniker ausgebildet werden und vice versa“, sagt Pürstinger.

Zelisko-Lehrlingsausbildner Thomas Ostermann ergänzt: „Wir bilden weit darüberhinaus aus, was der Lehrberuf erfordern würde. Wir decken eine große Bandbreite ab, ermöglichen den Lehrlingen, alle Firmenabteilungen kennenzulernen. Das macht es auch so spannend, in unserem Unternehmen zu lernen.“ Auch die Lehrlingsausbildner wissen: „Der Ton macht die Musik. Jeder darf Fehler machen und da wird dann in der entsprechenden Lautstärke kommuniziert.“ Und auch Fragen stellen ist erlaubt.

Überall mitarbeiten ist erwünscht & erlaubt

Das bestätigt auch Richard Graschütz: „Wir werden in alle Abteilungen geschickt und dürfen dort auch mitarbeiten.“

Er habe sich immer schon für Technik interessiert. „Während meiner Schulzeit in der Mittelschule Brunn und dann am Polytechnikum Mödling habe ich auch bei Porsche Wien berufspraktische Tage gemacht – aber dann habe ich mich doch für Knorr Bremse entschieden.“

„Zum Glück für uns“, wirft Lehrlingsbeauftragter Pürstinger ein.

An den frühen Arbeitsbeginn um 6.30 Uhr in der Produktion haben sich auch die beiden Lehrlinge bei Zelisko, Benjamin Binder (im 4. Lehrjahr) und Nicholas Holzer (im 2. Lehrjahr) gewöhnt. Sie absolvieren eine Mechatroniker-Ausbildung im Modul Elektromaschinenbau und lernen die Herstellung und Wartung von elektromechanischen Systemen, Anlagen, Geräten und Maschinen sowie die darin enthaltenen elektronischen, elektrischen und mechanischen Komponenten.

Auch Benjamin war hier bei Zelisko bei den berufspraktischen Tagen Arbeitsluft schnuppern, sein Tipp lautet: „Leute, informiert‘s euch. Informiert euch wirklich darüber, was ihr machen wollt“.

Er hat sich trotz großer geographischer Distanz zu seinem Heimatort – er stammt eigentlich aus der Buckligen Welt – für eine Ausbildung in Mödling bei Zelisko entschieden. Möglich wird das dadurch, „weil ich im Arbeiterjugendwohnheim in Mödling wohne“. Und er hat seine Entscheidung nicht bereut.

Wieder ein Tipp von Benjamin: „Denkt‘s zweimal nach, schaut‘s euch die Ausbildner an. Ich habe mich relativ wohl gefühlt hier beim Schnuppern.“

Nicholas gefällt es ebenfalls, wie am Standort bei beiden Unternehmen mit den Lehrlingen umgegangen wird: „Ich habe mich nach dem Poly bei vielen Firmen beworben. Davon haben mir viele nicht einmal eine Rückmeldung geschickt – Zelisko aber schon.“ Die breit gefächerte Mechatronikerausbildung gefällt ihm gut. Auch, dass man mit allen Fragen zu Thomas Ostermann kommen kann.

„Wir haben eine Erfolgsquote von 60 Prozent, das heißt, dass 60 Prozent die Lehrabschlussprüfung mit einer Auszeichnung bestehen“, sagt Ostermann, „nicht einfach nur durchkommen“.

Durchgefallen ist bis jetzt bei den Lehrabschlussprüfungen niemand.

