Zu „Gesunden Schulen“ wurden die Volksschulen in Vösendorf und die VS Südstadt Maria Enzersdorf erklärt. NÖ Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, Bildungsdirektor Johann Heuras sowie NÖGKK-Direktor Günter Steindl überreichten die Auszeichnungen und zeigten sich begeistert von der wachsenden Bereitschaft heimischer Schulen, Gesundheitsförderung und Prävention in den Lehrbetrieb und den Alltag der Klassen zu integrieren.

Direktor Steindl zog eine positive Bilanz der bisherigen Jahre: „Es ist eine wichtige Arbeit, die die NÖGKK für Niederösterreichs Schulen hier leistet. Das Interesse am NÖGKK-Programm steigt und steigt, denn die positiven Effekte auf Kinder, Jugendliche und das Lehrpersonal haben sich herumgesprochen: Auswertungen aus Umfragen unter den Projektverantwortlichen haben gezeigt, dass eine Teilnahme an dem Projekt den Gesundheitszustand der Schülerinnen und Schüler fördert“, erklärte Steindl.

Niederösterreichs Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig weiß um die Be-deutung des Programms: „Die Initiative ‚Gesunde Schule‘ ist ein wichtiger Beitrag für ein gesundes Leben unserer Kinder. Egal, ob ausgewogene Ernährung, ausreichend Bewegung oder psychische Gesundheit, alles was die Kinder im Unterricht oder in Projekten lernen, begleitet sie ein Leben lang. Auch Eltern und Lehrerinnen und Lehrer können daraus bestimmt noch das eine oder andere für ihr eigenes Leben mitnehmen“, sagte die Landesrätin bei der Verleihung.