In der EuropaSportMittelschule setzt man auch auf die Erweiterung des Horizonts in Sachen Literatur. Direktorin Brigitte Luksch-Hoffelner hat daher am Freitag Gerald Szyszkowitz (81) aus Maria Enzersdorf geladen.

Er las gemeinsam mit Nichte Roswitha, einer ehemaligen Schauspielerin und nunmehrigen Pädagogin der Schule, aus „Moritz und Nathalie“ (1991), einem Werk, mit dem er den Jugendbuchpreis errungen hatte.

Überschattet von den Ereignissen des Zusammenbruchs Jugoslawiens im Sommer 1991 in Slowenien, erleben der blinde Moritz und die junge Journalistin Nathalie aus Laibach glückliche Augenblicke in der Steiermark und in den Weingärten von Gumpoldskirchen. „Man muss nicht sehen können, um Sehnsucht zu haben“, fasste Szyszkowitz den tieferen Sinn des Buches zusammen.

Im Gespräch mit den Schülerinnen und Schülern verriet das Maria Enzersdorfer Multitalent (ORF-Fernsehfunktionär, Regisseur, Schriftsteller und Maler) zudem, dass er über seinen Vater zum Schreiben gekommen war, als ORF-Chefdramaturg (Fernsehspiel) für Sendungen wie „Kottan“ und „Alpensaga“ seine blauen Wunder erlebte und er „Puntigam – Kunst des Vergessens“ (1988 erschienen) für sein bislang bestes Buch hält.