Cannabis-Indoor-Aufzuchtanlage in Maria Enzersdorf sichergestellt

Ein 58-jähriger Mann aus dem Bezirk Baden und ein 31-jähriger Mann aus dem Bezirk Mödling sind verdächtig, im Zeitraum von 1. Juli 2022 bis 10. November 2022, im gemeinsamen Zusammenwirken, 200 Stück Cannabispflanzen zum Zwecke der Suchtmittelgewinnung angebaut zu haben. Sie sollen insgesamt netto rund 3.000 Gramm Cannabiskraut erzeugt haben, um dieses in weiterer Folge gewinnbringend zu verkaufen.

Am 10. November 2022 konnte der 58-Jährige in Maria Enzersdorf angehalten werden. Bei einer freiwilligen Nachschau in einer von den Beschuldigten angemieteten Wohnung in Maria Enzersdorf fanden die einschreitenden Polizistinnen und Polizisten die Cannabis-Aufzuchtanlage auf. Diese bestand aus sechs Aufzuchtzelten, die mit 200 Stück Cannabispflanzen in verschiedenen Wachstumsstadien bestückt waren. Die Wohnung war nicht möbliert und diente lediglich der Erzeugung von Cannabis.

Der 58-Jährige zeigte sich bei seiner Einvernahme geständig. Im Jänner 2023 konnte der 31-Jährige einvernommen werden. Dieser zeigte sich zum Sachverhalt ebenfalls geständig.

Da die gesamte Cannabis-Indoor-Aufzuchtanlage kurz vor der Ernte durch die Kriminaldienststreife der Polizeiinspektion Maria Enzersdorf aufgefunden und sichergestellt werden konnte, konnte der Verkauf des Suchtgiftes verhindert werden.

Der Straßenverkaufswert des sichergestellten Suchtgiftes wird mit ca. 29.000 Euro beziffert. Beide Beschuldigten wurden der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt zur Anzeige gebracht.

