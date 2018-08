„Das ist eine Gemeinheit. Ab 4 Uhr in der Früh fahren Schwerfahrzeuge und Busse durch die Gasse“, ärgert sich ein Anrainer: „Da hätte ich gleich an die B17 ziehen können.“ Der Grund für das ungewohnt hohe Verkehrsaufkommen liegt nicht weit entfernt. Bedingt durch den Umbau der Grutschgasse („Fliagnspitz“) ist die Guntramsdorfer Straße ab der Badstraße gesperrt, der Umleitungsverkehr führt durch die die Beethovengasse. Vorbei am Haus des Beschwerdeführers.

Verkehrsstadtrat & Vizebürgermeister Gerhard Wannenmacher, Grüne, bittet im Zuge eines Lokalaugenscheines um Geduld: „Ende August sind die Arbeiten auf der Straße abgeschlossen. Dann wird auch die Beethovengasse nicht mehr als Umleitungsstrecke herhalten müssen.“

Blick auf die neu gestaltete Grutschgasse und Guntramsdorfer Straße. Links der provisorische Parkplatz. Vizebürgermeister Gerhard Wannenmacher – hier mit Shpejtim Berisha und Robert Filipovic von der Firma ABO – ist mit dem Verlauf der Baustelle zufrieden. | Dworak

Das Straßenbauprojekt selbst liegt im Zeitplan, betonte Wannenmacher. „Wenn alles fertig ist, sind die Gehsteige zwischen Neusiedler Straße und HTL beidseitig neu, es wird auch durchgehende Mehrzweckstreifen für die Radfahrer geben.“ Die Ausgestaltung der neuen Fläche zwischen Guntramsdorfer Straße und Lowatschek-Gasse werde im Herbst erfolgen, erklärte Wannenmacher.

Und „Damit es nicht immer heißt, ich schaue nur auf die Radfahrer, habe ich mich auch um Ersatzparkplätze bemüht“. Unmittelbar bei der Einfahrt in die Guntramsdorfer Straße wurde eine Stellplatzfläche befestigt. In Abstimmung mit der Grundstückseigentümerin ARE. „Bis dort gebaut werden wird, vergehen vermutlich noch zwei Jahre“, meint der Vizebürgermeister.

Im Herbst geht es übrigens mit der Sanierung der Guntramsdorfer Straße weiter, da kommt das Teilstück Technikerstraße – Weißes Kreuz-Gasse dran. „Ohne Sperre, ohne Einbahnführung, ohne Umleitung. Es müssen immer zwei Fahrstreifen freibleiben“, machte Wannenmacher deutlich. Mit heiklen Bereichen – etwa die Kreuzungen – weiche man in die Zeit der Herbstferien der HTL Mödling aus.