„Willkommen zum letzten Kultur-Clubbing in dieser Gemeinderatsperiode“, begrüßte Kulturstadtrat Stephan Schimanowa, SPÖ, in der Sala Terrena die zahlreich erschienenen Kulturschaffenden. „Ich bin ja erst in der Hälfte eingestiegen, aber es war meine schönste Zeit. Kultur berührt die Menschen, der Mensch möchte berührt werden, insofern ist Kulturpolitik auch eine sozialpolitische Aktivität, ich hoffe, dass es weitergeht.“

Nicht ohne Stolz verwies er auf die Tatsache, dass der Gemeinderat mit einer Summe von 233.000 Euro das höchste Kulturbudget in der Geschichte der Stadt beschlossen hat.

„Wir gehen dem Höhepunkt unseres Beethovenjahres entgegen“, leitete Schimanowa dann zu der Präsentation des neuen Folders „moving beethoven. Bewegt die Stadt“ über.

Das Programmheft für 2020 enthält eine Fülle von Aktivitäten für das kommende Jahr, die sich allesamt um den Jahrestag (Beethoven wurde vor 250 Jahren in Bonn geboren) des Komponisten drehen.

Das Programm 2020 wird noch umfangreicher und vielfältiger sein als im heurigen Jahr. Es sind dies nicht ausschließlich Musikveranstaltungen, auch Literatur, bildende Kunst, Fotografie und Theater sind mit eingebunden.

Wichtig ist Schimanowa auch die Tatsache, dass „Kultur zu den Menschen kommt“, also in diesem Fall auch in den einzelnen Stadtteilen stattfindet, vielerorts gibt es auch Veranstaltungen unter freiem Himmel. Schimanowa dankte auch Caroline Pilcz für ihre engagierte Tätigkeit als Koordinatorin.

Lob gab’s auch seitens des Landes Niederösterreich für die zahlreichen Projekte des Beethoven-Jahres und deren Umsetzung. Schimanowa freut sich darüber: „Man hat uns mitgeteilt, dass wir herausstechende Konzepte haben, durchgängig und kompakt, und dass man uns fördern möchte.“

Den gemütlichen Abend nutzten die Kulturschaffenden zum Erfahrungs- und Ideenaustausch und nicht zuletzt für die Entwicklung neuer Konzepte und Projekte. Das Event wurde musikalisch von einem Ensemble der Beethoven-Musikschule umrahmt.