Seit fünf Jahren können in Österreich Begegnungszonen errichtet werden. In Mödling gibt es derartige Bereiche, in denen alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sind, in der Klostergasse (die erste in Niederösterreich) sowie Mölkergasse – Achsenaugasse.

Das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV) hat erstmals die Auswirkungen auf das Verkehrsgeschehen und das Verhalten der Verkehrsteilnehmer detailliert untersucht und ist zur eindeutigen Erkenntnis gekommen: „Begegnungszonen wirken sich an geeigneten Verkehrsflächen positiv auf die Verkehrssicherheit aus“, betonte Klaus Robatsch, Leiter des Bereiches „Verkehrssicherheit“ im KFV.

Dass es zudem laut Studie nur sehr selten Konflikte in Begegnungszonen gibt, kann Bezirkspolizeikommandant Oberst Peter Waldinger bestätigen: „Es gab aus unserer Sicht keine Probleme in den Begegnungszonen. Und auch nur wenige Strafen wegen Missachtung der Halte- und Parkverbote.“

Für Verkehrsstadtrat & Vizebürgermeister Gerhard Wannenmacher, Grüne, ist „eine Begegnungszone in der Praxis gescheiter als eine Wohnstraße; sie entspricht mehr der Realität und wird sehr gut angenommen. Ich halte sie für eine sehr vernünftige Maßnahme zur Verkehrsberuhigung.“ Weitere Begegnungszonen seien in Planung, vor allem „in Gasserln ohne Gehsteig.“ Das nächste Projekt betrifft allerdings eine Straße mit Gehsteigen: die Neusiedler Straße zwischen Spitalmühlgasse und Europaplatz.