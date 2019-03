Vor wenigen Tagen ist Lili Beetz gerade einmal 14 Jahre jung geworden – und schon steht ihr eine Hauptrolle ins Haus. Sie wird in der aktuellen „teatro“-Saison – der neunten in Mödling – die „Heidi“ spielen und singen. „Ich hoffe, ich werde, wie gewünscht, die Rolle meistern“, nimmt die Schülerin des „Sacré Coeur“ in Pressbaum die Herausforderung an.

Beetz ist bereits seit der „Peter Pan“-Sommerproduktionen (2015) dabei. Seit 2016 verkörpert sie „Timmy“ in der „teatro-Weihnachtsgeschichte“.

Neu im Leading-Team sind heuer Brigitte Huber-Mader (Kostüme) und Angj Ratej (Choreografie), als bewährte Kräfte mit dabei sind Renate Harter (Maske), Richard Redl (Licht, Ton und Bühnenbild), sein Comeback als (dauerhafter) musikalischer Leiter gibt Walter Lochmann, der die Intendanz der „Frankenfestspiele“ in Röttingen zurückgelegt hat. Ebenfalls neu: das Orchester wurde um drei Bläser erweitert, Lochmann folgert daraus: „Der Sound wird ziemlich kräftig und gut werden.“

"Heidi stellt eine Figur da, von der man vieles lernen kann"

Autor und Regisseur Norbert Holoubek hat das Buch seit Langem fertig und Rollen für 24 Kinder, Jugendliche und Routiniers vorgesehen. Intendant Norberto Bertassi und Lochmann feilen noch an den etwa 30 Songs. Holoubek verspricht eine Fassung „ohne Alm-Idylle, Kuhglocken und Jodler“.

Dafür eine Heidi, die dank ihrer Fantasie alles schafft und eine Figur darstellt, „von der man vieles lernen kann“. Der Zusatz im Titel – „Mal deine Wünsche in den Himmel“ – sei nicht von ungefähr entstanden.

Bertassi freut sich auf eine „Heidi“-Produktion, „von der die Leute wissen sollen, dass sie unsere ist. Wir werden ihr schon unseren Heidi-Stempel aufdrücken“.

Für Kulturstadtrat Stephan Schimanowa, SPÖ, ist „teatro“ nicht mehr aus dem Kulturbetrieb Mödlings wegzudenken: „Ihr seid eine wunderbare Ergänzung.“

Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, spricht von „einer Fortsetzung der Erfolgsgeschichte. Die musikalische und textliche Qualität ist jedes Mal großartig“.

Moritz Mausser wird zur „Rottenmeier“

Eine Herausforderung wird „Heidi“ für Moritz Mausser – und Maskenbildnerin Angelika Hartner werden: er wird als „Fräulein Rottenmeier“ zu sehen sein. Als Alpöhi hat Peter „Die Stimme“ Faerber (65) seinen Auftritt. „Wenn mich ,teatro’ nicht so begeistern würde, wäre ich nicht dabei“.

Welturaufführung im Stadttheater Mödling ist am 17. Juli, weitere 14 Vorstellungen gibt’s im Zeitraum bis 4. August.