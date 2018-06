Seit 2008 hebt das Land Beiträge von jenen Gemeinden ein, die Standorte von Landeskliniken sind. Weil angenommen werden kann, dass diese Kommunen dadurch mehr Wertschöpfung lukrieren.

Nunmehr werden diese Abgaben mittels Budget-Entwurfes des Landes neu geregelt. St. Pölten hatte sich unverhältnismäßig hoch belastet gefühlt, beim Verfassungsgerichtshof geklagt und recht bekommen. In der Praxis ist es nunmehr so, dass die Landeshauptstadt zu den „Gewinnern“ der neuen Regelung zählt, Mödling – neben Amstetten, Klosterneuburg und Baden – zu den Verlierern. Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, präzisiert: „Angeblich haben wir als Standortgemeinde des Landesklinikums Mödling wir Vorteile – etwa durch den Zuzug von qualifiziertem Personal und der Kaufkraft der etwa 600 Beschäftigten und 400 Patienten. Dafür haben wir jährlich knapp 200.000 Euro ans Land gezahlt.“

Nach dem Gerichtsurteil stand eine Verdreifachung des Betrages im Raum. In mehreren Gesprächen habe man sich nunmehr auf 340.000 Euro geeinigt. „Ein überschaubarer Betrag, der aber nur bis 2021 gilt“, betonte der Stadtchef. Er dränge auch in seiner Funktion als stellvertretender Vorsitzender der Landesgruppe des Österreichischen Städtebundes darauf, dass „diese Zahlungen überhaupt eingestellt werden. Die insgesamt neun Millionen Euro, für die alle Standortgemeinden aufkommen müssen, dürfen doch in einem Milliarden-Budget wie dem der Landeskliniken-Holding keine Rolle spielen“.

Die Gespräche laufen.