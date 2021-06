„¡Hola y bienvenidos a nuestra videoconferencia en español“ – so startete die Videokonferenz, an der die Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Jahrgänge der Vienna Business School Mödling im Rahmen des „Business Day“ teilnahmen. Eingeladen waren spanischsprachige Personen aus aller Welt, um zum Thema „Berufsorientierung mit ausgewählten spanischsprachigen Expertinnen und Experten am österreichischen Arbeitsmarkt sowie mit internationalen Unternehmerinnen und Unternehmern“ Erfahrungen weiterzugeben.

Unter anderem mit dabei waren der peruanischen Künstler Luis Morales, die aus Spanien stammende und für die EU tätige Dolmetscherin und Übersetzerin Miren Díez de Arizaleta, der argentinische Unternehmer Juan Zorreguieta, Besitzer des „Carl Ludwig Café“ in Wien, Emirates-Flugbegleiter & Privatpilot Ignacio Cerdan Canela aus Spanien und der Panamaer Ángel Ricardo Martinez Benoit, Kriegsreporter und Regierungsberater.

Aus Sicht von Direktorin Isabella Engelmeier-Wilfling, Organisatorin Karin Fellner sowie den Spanisch-Lehrerinnen und Lehrern Florian Polt, Alexandra Ritt und Anita Pesendorfer sei die Premierenkonferenz durchaus als Auftakt einer Reihe spanischsprachiger Termine an der VBS zu sehen?

Für Magdalena Hutz aus der 3BP waren „auch die verschiedenen Akzente der Vortragenden, an denen man erkennen konnte, dass sie alle aus verschiedenen Ländern kommen“, sehr interessant. Fabian Bachinger, 3BK, fand „die Konferenz sehr sinnvoll, da wir einen guten Einblick in die spanische Sprache und Bereiche der Arbeitswelt bekommen haben“. Und geht es nach Anna Haydu, 3BK, „könnten wir so etwas öfters machen“.