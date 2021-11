Betriebsbesuch bei Zelisko: Wandel ist einzige Konstante

Der Landesrat nützte diese Gelegenheit, um Geschäftsführer Manfred Reisner und seinem Team zu einem internationalen Großauftrag zu gratulieren, den die Dr. techn. Josef Zelisko, Fabrik für Elektrotechnik und Maschinenbau GmbH heuer lukrieren konnte. Der erneute Auftrag für Siemens China führt die Erzeugnisse der Firma Zelisko nach Saudi Arabien.

Danninger betonte: „Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass exportorientierte Unternehmen die Herausforderungen der Pandemie schneller und erfolgreicher bewältigen konnten als viele andere. Dass künftig 10.000 Strom- und Spannungssensoren aus Mödling in Saudi-Arabien einen Beitrag zur sicheren Stromversorgung leisten werden, ist ein ganz großartiger Erfolg und spricht für die herausragende Qualität der innovativen Produkte.“

Darauf ist Geschäftsführer Manfred Reisner besonders stolz: „Unsere Sensoren sind global in Stromnetzen und Ortsnetzstationen im Einsatz, wir zählen zu den weltweit führenden Produzenten. Über diesen Auftrag und damit das erneute Vertrauen unseres chinesischen Kunden freuen wir uns sehr.“ Vom Innovationsgeist der Firma Zelisko, der 1918 mit der Gründung des Unternehmens in Mödling durch Josef Zelisko begann, machte sich auch Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger ein Bild.

Blick zurück in die Geschichte der Firma

1923 wurde der Standort am heutigen Standort errichtet. 1955 begann Zelisko, sich mit der Stromwandlerproduktion zu beschäftigen und dementsprechende Produkte anzubieten. Zwei Jahre später fiel der Startschuss für den Signalbau für Eisenbahnkreuzungen. Synergieeffekte ergeben sich mit der zum Konzern gehörenden Firma Knorr Bremse, die seit 1976 ihren Firmensitz in Mödling hat und 1988 von der Dr. techn. Josef Zelisko Gmbh in der Person von Heinz Hermann Thiele übernommen wurde, eine faszinierende Gestalt der Firmengeschichte.

Reisner fügt hinzu: „Thiele, damals ein Angestellter der Firma, hat Zelisko in einer Phase gekauft, als das Unternehmen am Boden lag.“ Doch mit Thiele als neuen Erfindergeist an der Spitze ging Zelisko 2018 sogar an die Börse, die Pandemie hat die Geschäfte des Unternehmens nicht beeinträchtigt. Dafür sorge das „starke Chinageschäft“, das „2020 zu einem Rekordjahr gemacht hat und das wir heuer noch übertreffen werden“, erläutert Reisner.

High Tech von Zelisko in jedem Postbus

Ein Produkt von Zelisko, das in öffentlichen Verkehrsmitteln überall präsent ist, „ist der Fahrscheindrucker für die Postbusse der ÖBB. Jeder Bus ist damit ausgestattet“, merkt Reisner an.

Die ständige Überwachung der Stromnetze ist ein wichtiger Faktor für eine funktionierende Stromversorgung. Bei der Dr. techn. Josef Zelisko, Fabrik für Elektrotechnik und Maschinenbau GmbH werden seit 2012 innovative Strom- und Spannungssensoren entwickelt und produziert.

Die Sensoren von Zelisko kommen weltweit in Offshore-Parks zum Einsatz, also in Windparks, die im Küstenvorfeld von Meeren errichtet werden.