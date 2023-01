Betrunkener schlug Feuerwehr-Mitglied: Filmriss als Ausrede

Werbung

Fünf Monate bedingte Haft lautete das nicht rechtskräftige Urteil für einen 32-Jährigen aus Lettland, der wegen Körperverletzung angeklagt wurde. Laut Staatsanwaltschaft hatte der Mann am 7. Dezember im Landesklinikum Mödling ein Feuerwehr-Mitglied in Uniform angegriffen und mit Faustschlägen im Gesicht verletzt. Das Opfer erlitt eine Kopfprellung und eine Verletzung an der Unterlippe – die NÖN berichtete.

Der Angeklagte gab an, dass er sich an gar nichts erinnern könne: „Ich weiß nur, dass ich zuerst am Flughafen war, dann im Rettungswagen und später bei der Polizei.“ Er sei als Tourist nach Österreich gekommen und habe an dem Tag Schmerzmittel genommen, „weil ich nicht wusste, dass ich noch Alkohol trinken werde“.

Mit einem Polen habe er aber sehr viel getrunken. „Ich hatte einen Filmriss.“ Seine Alkoholisierung brachte den Mann dann auch ins Spital. Weil er sich aber nicht behandeln lassen wollte, wurde er wieder vor die Tür gebeten.

Ein Zeuge berichtete: „Der Mann war zuerst ganz friedlich, aber er kam wieder ins Spital und wollte sich im Wartebereich hinlegen, was nicht erlaubt ist. Als der Betrunkene aggressiver wurde, rief man die Betriebsfeuerwehr zu Hilfe.“ Das Opfer, ein 59-jähriges Feuerwehrmitglied, wollte den Letten durch die Drehtür nach draußen bringen, „als er mir plötzlich ins Gesicht schlug“. Nachsatz: „Das ist nicht der erste und sicher auch nicht der letzte Betrunkene, mit dem wir es zu tun haben.“

