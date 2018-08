Insgesamt sind dafür sechs Beamte – eine Polizistin der Inspektion Mara Enzersdorf sowie fünf aus Mödling – abgestellt. Sie verrichten ihren Dienst neben ihrer normalen Tätigkeit als Streifenpolizist.

Das Einsatzgebiet der Fahrradbeamten wird in erster Linie die Stadt Mödling sein. „Auf Anordnung des Bezirkspolizeikommandos wird der Fahrraddienst auch in anderen Gemeinden eingesetzt, wenn eine Überwachung in einem bestimmten Bereich mit dem Fahrrad besser vorgenommen werden kann als mit dem Streifenwagen oder zu Fuß“, erklärt jedoch Bezirkspolizeikommandant Peter Waldinger.

Mehr dazu