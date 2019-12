"Ich habe letzte Woche eine Wahlkarte für die bevorstehende Gemeinderatswahl 2020 an meine Wohnadresse in Straß bekommen. Zwei Tage später bekam ich eine für meine ehemalige Wohnadresse in Mödling, bei der ich seit vier Jahren nicht mehr gemeldet bin", wundert sich eine Frau aus Straß im Straßertale (Bezirk Krems-Land): "Normal dürfte sowas ja gar nicht möglich sein, da jeder Österreicher nur eine Wahlstimme hat. Stellen Sie sich vor, das wäre bei der Nationalratswahl passiert, dann gäbe es Menschen, die in zwei verschiedenen Bezirken wählen könnten."

Mödlings Stadtamtsdirektor Raimund Schneider brachte auf NÖN-Anfrage Licht ins Dunkel. Die Frau sei sowohl in Straß (Bezirk Krems-Land) als - nach wie vor - auch in Mödling (Nebenwohnsitz) gemeldet. "Laut NÖ Gemeinderatswahlordnung kann man in mehreren Gemeinden in NÖ wählen, wenn man im jeweiligen Wählerverzeichnis eingetragen ist; es genügt auch in der Regel ein Nebenwohnsitz, um eine Eintragung ins Wählerverzeichnis zur begründen." Das sei allerdings nur bei einer Gemeinderatswahl, nicht jedoch bei Bundes- oder Landeswahlen möglich.

Im Übrigen habe die Dame "keine Wahlkarte, sondern eine amtliche Wahlinformation erhalten, aus der hervorgeht, wo sie in Straß und in Mödling wählen kann", ließ Schneider nicht unerwähnt.