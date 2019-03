„2018 hat unser Rotes Kreuz Mödling vor viele neue Aufgaben gestellt, aber wir haben sie souverän und im harmonischen Miteinander gemeistert“, stellte Bezirksstellenleiter Michael Dorfstätter zufrieden fest. Die Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)-Umstellung habe reibungslos funktioniert, neu im Bereich des „Gesundheits- und sozialen Dienstes“ waren das Themencafé für Junggebliebene, das im Monatsrhythmus an Freitagen in der Bezirksstelle stattfindet.

Heuer sei „oberste Priorität, die hohe Qualität im Rettungs- und Krankentransport zu halten. Herausfordernd ist es, die Finanzierung zusammen mit Land und Gemeinden sicherzustellen“, merkt Dorfstätter an. Und unter dem Motto „Humanitäre Hilfsorganisation“ will man mit einem Projekt „Betreutes Wohnen“ in Perchtoldsdorf verstärkt in der Seniorenbetreuung engagieren und den Aufbau eines Lerntreffs forcieren.