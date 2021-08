Zweieinhalb Wochen haben die Schülerinnen und Schüler noch Ferien. Ganz im Gegensatz zu der langjährigen und erfahrenen Pädagogin Birgit Gruber-Pernitsch: Sie ist seit 1. August mit der Schulleitung des Bundesgymnasiums Bachgasse Mödling betraut und folgt damit Langzeit-Direktor Reinhard Gogola nach.

Am 18. August kam sie auch ins Stadtamt und stellte sich bei Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, vor. Der Stadtchef gratulierte der neuen Schulleiterin dabei zur Betrauung und wünschte viel Freude bei der neuen Aufgabe.

Birgit Gruber-Pernitsch war bisher Administratorin des BG/BRG Baden Biondekgasse und unterrichtet die Gegenstände Mathematik, Physik und Informatik. Sie bringt daher viel Erfahrung in Führung und Verwaltung einer Großschule mit und wird das Bundesgymnasium Mödling in ein neues Zeitalter lenken. Mit ihr und der neuen Administratorin Christiane Wimmer ist der Generationswechsel in der Bachgasse vollzogen, der auch das gesamte Lehrerteam erfasst hat.

Gruber-Pernitsch freut sich jedenfalls schon auf ihre Aufgaben, sie berichtet: „Ich habe mich um die Direktorenstelle beworben, weil ich in der Biondekgasse als Administratorin und damit als rechte Hand von Direktorin Birgitta Stieglitz-Hofer in der Schulverwaltung tätig war und daher weiß, mit welchen Aufgaben und Herausforderungen das Direktorenamt verbunden ist. Für mich war die Bewerbung um die Direktorenstelle die logische Weiterentwicklung. Ich freue mich auf die aktive Schulgestaltung gemeinsam mit den Schülerinnen, Schülern, Eltern und den Lehrerinnen und Lehrern.“

Die frisch gebackene Direktorin stammt ursprünglich aus dem steirischen Murtal.

„Ich habe in Judenburg maturiert und in Wien Mathematik und Physik studiert. Als junge Lehrerin habe ich am Gymnasium Bruck an der Leitha von 1996 bis 2014 unterrichtet. Dann wurde in Baden eine Administratorin gesucht und ich habe mich beworben.“

Was die Aufgaben einer Administratorin sind, beschreibt Gruber-Pernitsch so: „Man erstellt unter anderem Stundenpläne und organisiert einen reibungslosen Schulalltag.“

Mit neuer Schule schon bekannt gemacht

Über ihre neue Schule in der Bachgasse hat sich die Schulleiterin bereits ein Bild gemacht: „Im kommenden Schuljahr werden wir 39 Klassen haben, wir erwarten etwa 850 Schüler.“ Die Lage des Gymnasiums mitten im Grünen gefällt der neuen Direktorin sehr gut, ebenfalls schätzt sie „die Nähe zum Bahnhof“.

„Wir haben viel Platz, rund um die Schule ist viel Grün und es gibt einen schönen, großen Sportplatz“, sagt die Direktorin, die privat leidenschaftlich gerne Ski fährt und regelmäßig Laufrunden einlegt, um fit zu bleiben und sich zu entspannen.

Vom Beginn des neuen Schuljahres wünscht sie sich, „dass die vom Unterrichtsministerium vorgeschriebenen Maßnahmen greifen und der Unterricht ohne Home-Office für die Lehrer und ohne Home-Schooling für die Schüler verläuft“.

Sie möchte auch nahe an den Schülern bleiben und trotz ihrer Direktorentätigkeit „zwei einstündige Physikstunden halten. Auch in der Nachmittagsbetreuung werde ich mich engagieren, um in Kontakt mit den Kindern und Jugendlichen zu bleiben“.