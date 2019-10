„Gerade in Ballungszentren, wo das Freizeitangebot enorm ist, müssen wir potenzielle Feuerwehrmitglieder sehr früh abholen“, erklärte Mödlings Feuerwehrkommandant, Brandrat Peter Lichtenöcker im NÖN-Gespräch. Deshalb habe man sich für eine „Kinderfeuerwehr“ ausgesprochen. Die sei neben der Feuerwehrjugend (zehn bis 15 Jahre) eine weitere Ebene, schon Kinder (acht bis zehn Jahre) auf Sicht gesehen für den Feuerwehrdienst zu begeistern.

Die Planungen dafür laufen seit Jahresbeginn. Das größte Problem sei gewesen, „neben den jährlich anfallenden 35.000 Arbeitsstunden Personal zu finden“, betonte Lichtenöcker. „Das alleinige Bespaßen der Kinder wird nicht reichen. Wir müssen etwas bieten, um die Kinder im längsten Fall sieben Jahre bei Laune zu halten, ehe sie in den Aktivdienst überstellt werden können. Ziel ist es, den jüngsten Nachwuchs spielerisch an die Feuerwehr heranzuführen.“ Nunmehr stehe ein extra dafür ausgebildetes und vorbereitetes Trio zur Verfügung: Christina Zazel, Betina Bauer und Stefan Rittler werden am Donnerstag, 10. Oktober von 16 bis 19 Uhr im Feuerwehrhaus für alle Infos zur Verfügung stehen. Noch gibt’s den Unsicherheitsfaktor: „Wir wissen leider überhaupt nicht, mit wie vielen Interessenten wir rechnen können. Logistisch sind wir für bis zu 30 Kinder aufgestellt“, merkte Lichtenöcker an: „Aktuell haben wir fünf Anmeldungen.“

Die Kinderfeuerwehr „tagt“ künftig jeden zweiten Mittwoch von 16 bis 18 Uhr.

www.ffmoedling.at