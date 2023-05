Buchpräsentation: Eduard Diem in Wort und Bild

Eduard Diem wurde 1929 in Jetzelsdorf (Katastralgemeinde von Haugsdorf im Bezirk Hollabrunn) geboren. Vorerst beruflich als Graphiker und Messegestalter tätig, beschäftigt er sich jedoch schon seit 1960 intensiv mit Malerei und Bildhauerei. Seit über 60 Jahren stellt Diem in Österreich, Dänemark, Schweden, Tschechische Republik, Ungarn, USA, Kanada, Russland, Japan, Frankreich, Italien, Deutschland und Portugal aus und wurde für seine Werke mehrfach ausgezeichnet.

1971 erhielt Diem das Diplom für hervorragende Leistung auf dem Gebiet der Bildenden Kunst, 1983 wurde ihm der Wiener Festwochenpreis für Skulpturen verliehen, worauf ein Ankauf für das Museum der Kasser Art Foundation in NY New Jersey erfolgte. Studienreisen in Europa, Nordafrika und China. Die Werke von Eduard Diem sind im Besitz vieler öffentlicher und privater Sammlungen.

Eduard Diem ist Mitglied des Berufsverbandes bildender Künstler Österreichs, des Mödlinger Künstlerbundes und des internationalen Club Art Diagonal - und er hat viel erlebt. All das hat Josef Holzapfel in der Biografie „Der Maler und Bildhauer Eduard Diem Leben und Werk“ niedergeschrieben. Das Buch wird am Die Buchpräsentation findet in Anwesenheit des Künstlers und des Autors am 22. Mai um 18 Uhr in der Galerie Frank, Himmelpfortgasse 12, 1010 Wien statt.

www.diem.or.at

