Capitolino: Kino im Theater

Eine harte Durststrecke war für die Mödlinger Cineasten und „Capitolino“-Fans die Pandemie-bedingte Pause des Kino-Events.

Doch nun ist es wieder soweit und der Kinoclub, der 2006 von einigen engagierten Mödlingern in Erinnerung an das ehemalige Kino Capitol gegründet wurde, öffnet seine Pforten und lädt wieder zu Entdeckungsreisen auf der Leinwand.

Um Kinoabende wieder mitten in Mödling erleben zu können, hat sich der Verein „Capitolino“ mit dem Stadttheater Mödling unter der Leitung von Bruno Max zusammengetan. „Das Stadttheater als Spielort bietet sich aus verschiedensten Gründen an, es liegt zentral und ist daher leicht erreichbar, es bietet das perfekte Ambiente für die Filmvorführungen und auch für anschließende Filmbesprechungen lassen sich in der Nähe viele Lokale finden, die den Besuch im ‚Capitolino‘ abrunden“, zeigt sich Michael Handschur (Kinoklub „Capitolino“) von der Spielstätte begeistert.

Hinsichtlich der Auswahl der Filme bewegt man sich gerne jenseits des Popcorn-Kinos und präsentiert die Vielfalt des internationalen Filmschaffens sowie aufregende Produktionen heimischer Filmemacher. „Wir wollen mit unseren Filmen das Publikum berühren und bewegen“, sagt Handschur.

Die neue „Capitolino“-Ära startet am Dienstag, dem 22. November, um 19.30 Uhr mit dem Streifen „Amazing Grace“. Dieser berührende Film von Alan Elliott & Sydney Pollack über die legendäre Aretha Franklin wurde in den USA 2019 gedreht und wird in der Originalversion mit Untertiteln gezeigt.

www.capitolino.at

