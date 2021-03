Das einmal mehr durch den Absturz schwer beschädigte Gipfelkreuz, das für gewöhnlich den höchsten Punkt am Mödlinger Frauenstein ziert, harrt aktuell der Reparatur.

Naturfreunde Obfrau-Stellvertreter Rolf Ruess – „Die Kosten übersteigen bei Weitem die Machbarkeit aus der Vereinskassa“ – hat bei Tourismus-Stadtrat Gert Zaunbauer, ÖVP, vorgefühlt. Dieser versprach, sich der Sache anzunehmen und überlegte, wie eine Instandsetzung gelingen könnte, ohne das Vereins- oder Gemeindebudget zu belasten.

Viele Telefonate und E-Mails später kam Hilfe aus Perchtoldsdorf. „Rudi Lachmann, der über unser Problem im NÖN-Beitrag aufmerksam wurde, ist der rettender Engel des Kreuzes“, strahlte Zaunbauer nun überglücklich.

Lachmann, ehemaliger Schlossermeister, nunmehr Pensionist, nahm sich kostenlos der „Operation“ des Kreuz-Patienten an.

„Wiewohl Rudi in Perchtoldsdorf wohnt, ist er doch zeitlebens mit Mödling eng verbunden“, weiß Zaunbauer, zumal Lachmann „seine Lehrjahre in der Schlosserei Tamussino absolviert hat und später unter anderem bei Aichelin tätig war.“ Der pensionierte Schlossermeister ist überzeugt, dass das Kreuz nach der Reparatur stabiler sein wird denn je. Auch Zaunbauer ist sicher: „Künftig wird keiner mehr so leicht unser Kreuz vom Sockel brechen können; es steht bald wieder als kleine Tourismus-Attraktion zur Verfügung.“