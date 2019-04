Johannes Wildner (63) fühlt sich als gebürtiger Steirer in Mödling sehr wohl. Was nicht weiter verwundert, thront doch der steirische Panther im Stadt-Wappen. Und schließlich haben auch schon die Komponisten Ludwig van Beethoven, Franz Schubert oder Arnold Schönberg Mödling sehr geschätzt.

Wildner geht es ebenso. Und er kennt als ehemaliger Philharmoniker (Geige) sowie langjähriger gefragter Dirigent viele Plätze dieser Welt. „1997 bin ich nach Mödling gezogen. Fünf Tage später bin ich als Generalmusikdirektor der Neuen Philharmonie Westfalen nach Gelsenkirchen übersiedelt.“ Die Ehe mit seiner zweiten Frau Esther Schollum – sie leitet in Mödling eine Künstler- und Konzertagentur – „hat trotzdem gehalten“, schmunzelt Wildner. „Und das, obwohl wir in den zehn Jahren fast ständig 1.062 Kilometer auseinander waren.“

„Man muss geduldig sein, alles kommt zur rechten Zeit“, Johannes Wildner

Nach einigen Abstechern nach Dänemar und Deutschland wird Wildner auch heuer im Sommer wieder zum Garser (Bezirk Horn). Er leitet ebendort seit 2014 das Festival „Oper Burg Gars“.

„Informant“ aus höchsten Kreisen

Am Weg dorthin führte Zufall Regie. „Ich habe nach Jahrzehnten wieder einen Studienkollegen getroffen, der mich auf Gars aufmerksam gemacht hat: ,Kümmere dich drum, die suchen einen Intendanten.“ Der Tipp-Geber war niemand Geringerer als der jetzige Nationalratspräsident, damalige Landeshauptmann-Stellvertreter und passionierte Dirigent Wolfgang Sobotka, VP. Gesagt, getan: „Ich habe mich kurzfristig beworben, wurde zum Hearing geladen“ und zum Nachfolger von Karel Drgac gekürt. Damit geht’s für Wildner jeden Sommer von der Babenbergerstadt Mödling in die Babenbergerburg Gars. Seit 2014 sucht der Intendant stets ein Werk aus, bei dem die alten Gemäuer eine Rolle spielen: Freischütz, Zauberflöte, Don Carlos, Othello, Tosca – heuer steht Fidelio (Premiere ist am 18. Juli) am Programm: „Absichtlich vor dem Beethoven-Jahr. Da werden wir ohnehin in Produktionen ertrinken.“

Für die Bühneninstallationen und die Burg-Adaptierung zeichnet ebenfalls ein Mödlinger verantwortlich: Asim Dzino. Und im Orchester ist Wildners Stieftochter Sophie Schollum – sie unterrichtet an der Musikschule Breitenfurt – als Flötistin zu hören.

Wildner verteilt in Gars auch „immer gerne natürliche Gastgeschenke: tolle Weine von Pferschy-Seper“. Den edlen Tropfen sieht er vor der Haustüre am Fuße des Eichkogels förmlich beim Wachsen zu.

Der Meister des Taktstocks ist stolz, in Gars „einen regionalen Leuchtturm“ gesetzt zu haben. Als Intendant des „Waldviertler Opernhauses“ habe er vor allem eine Aufgabe: „Den Künstlern zu erklären, warum ich die Kommastelle bei der Gage immer nach links verschieben muss“, kommt Wildner auf die finanzielle Situation der kulturellen Sommerspielstätten zu sprechen.

Die Zeit in Mödling wird für den Universitätsprofessor für Dirigieren an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien auch heuer eher kurz bemessen sein. Er wird seine Funktion als Chefdirigent des Sønderjyllands Symphony Orchestra in Sønderborg – („Dänische Tonkünstler“) antreten. Träume, etwa auch einmal in der Staatsoper, an der Scala oder der Met den Taktstock zu heben, hat er nicht: „Man muss geduldig sein, alles kommt zur rechten Zeit“, meint Wildner. Er spricht da schon eher von Wünschen: „Die jeweils nächste Herausforderung derart optimal zu gestalten, dass es gelingt, die Musik ans Publikum weiterzugeben.“