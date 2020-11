Es war kurz vor 5 Uhr, als die Einsatzkräfte der FF Mödling am Nationalfeiertag zu einem Müllcontainer-Brand in die Bahnstraße gerufen wurden. An und für sich ein Klacks für die Feuerwehrmitglieder, wenn die Flammen nicht auch auf die Schrankensteuerungsanlage der ÖBB übergegriffen hätten.

Seitdem ist der Bahnübergang Friedrich Schiller-Straße gesperrt. „Der Bau einer neuen Schrankensteuerungsanlage ist notwendig“; berichtete Vizebürgermeister und Verkehrsstadtrat Rainer Praschak, Grüne, im NÖN-Gespräch. „Pro Tag wird der Bahnübergang etwa von 5.000 Fahrzeugen überquert. Daher ist die Sperre suboptimal.“ Ausweichen kann man beispielsweise über „die Bahnbrücke, die Südtiroler Gasse oder über die Guntramsdorfer Straße“.

Für die Neuerrichtung der Anlage ist Bautechniker Franz Vanek von der ÖBB Infrastruktur AG verantwortlich. „Wir sind natürlich um einen schnellen Prozess bemüht. Jedoch ist mit einer Sperre von etwa acht Wochen zu rechnen.“

Man müsse aufgrund der starken Beschädigung die gesamte Anlage erneuern. „Bevor wir damit beginnen können, muss geklärt werden, nach welchem Bescheid der Eisenbahnkreuzungsverordnung gebaut werden soll, da es mittlerweile schon eine neue Version dieses Bescheides gibt.“

Erst wenn sich auf einen Bescheid geeinigt wurde, „können wir bestellen. Die Lieferung beansprucht leider auch Zeit, daher kann die Neuerrichtung nicht so schnell gehen“, bedauert Vanek.

Einen Vorschlag hat der Bautechniker aber bereits eingebracht: „Die Container müssen verlegt werden, denn wenn wir eine neue Schaltanlage bauen und die Container, welche davor stehen erneut in Brand gesetzt werden, können wir von vorne beginnen.“

Apropos von vorne beginnen: Am Samstagabend stand wieder ein Müllbehälter in Flammen. In unmittelbarer Nähe der Bahnstraße - in der Hartigstraße. Ein Mitglied der FF Mödling, das gerade am Weg ins Feuerwehrhaus war, reagierte sofort und schob den Müllbehälter aus der Müllinsel, um das Übergreifen der Flammen auf die restlichen Behälter verhindern. Die Anzeichen auf Brandstiftung verdichten sich.