In der Bezirkshauptstadt bleibt, was die Schulleitungen betrifft, alles beim Alten. Nicht so in drei anderen Schulen, wie Schulqualitätsmanagerin (SQM) Monika Dornhofer erklärt.

Judith Händler tritt nun auch offiziell die Nachfolge von Katharina Hussian (sie wechselte im Mai in die VS Roseggergasse Perchtoldsdorf) als Direktorin der Volksschule Guntramsdorf. In der katholischen Privat-Volksschule „St. Raphael“ in Maria Enzersdorf geht Roswitha Windhager in Pension, die Erzdiözese Wien hat Martina Reiner zur Nachfolgerin bestellt. Und in Breitenfurt übernimmt Astrid Standl-Wimmer die Schulleitung von Silvia Herold.

privat SchulqualitätsmanagerinMonika Dornhofer.

Im aktuellen Schuljahr wird unter anderem „die Digitalisierung einen pädagogischen Schwerpunkt bilden“, betonte Dornhofer: „Jeder Standort arbeitet in diese Richtung, ohne dabei die Grundkompetenzen Lesen, Rechnen und Allgemeinbildung aus den Augen zu lassen.“ In der Volksschule gibt es ab der 2. Klasse die verpflichtende Beurteilung in Noten, „eine verbale Beurteilung kann zusätzlich gegeben werden“, präzisierte die Schulqualitätsmanagerin.