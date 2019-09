Im ehemaligen Luftschutzstollen in der Vorderbrühl ist derzeit die Wiederaufnahme von Karl MayBe zu sehen. Für Amüsement sorgt indes das mahnende Briefing, das die Bunker-Besucher am Eingang des Stollens erwartet.

Sie werden dort über die Dos and Don’ts in der unterirdischen Szenenfolge aufgeklärt. So ist es untersagt, zwischen den Schauspielern durchzulaufen, diese anzufassen oder Dinge zu entwenden.

Was auf den ersten Blick als selbstverständlich gilt, wird im Rahmen dieser Einschulung vermittelt und lässt erahnen, dass all dies wohl nicht für alle selbstverständlich ist.

„Wir haben in den 20 Jahren schon einiges erlebt. Leute, die mit Highheels und Minirock in den Bunker gehen und dann nach 20 Minuten frierend von einem Feuerwehrmann rausgebracht werden müssen“, greift Intendant Bruno Max in eine prall gefüllte Anekdotenkiste.

"Haben schon Erfahrung mit den Besuchergruppen"

„Andere haben vergessen, aufs WC zu gehen, wieder andere versuchen, während der Vorstellung hinter irgendwelche Türchen zu schauen, und dann gibt es noch die, die angeheitert von einem Heurigenbesuch direkt zu uns kommen.“ Auch falle jedes Jahr ein bis zwei Leuten plötzlich ein, dass sie eigentlich unter Klaustrophobie leiden.

„Es gibt auch immer wieder Leute, die nur einen Meter vom Schauspieler entfernt stehen, was natürlich irritiert, oder direkt hinter ihm, weil sie sich die Szene von hinten anschauen wollen“, berichtet Max. Zudem hätten Requisiten für manche Besucher gewissen Reiz als Souvenir.

Etwas wirklich Gravierendes sei allerdings noch nie passiert, verweist Max auf die Sicherheitsvorkehrungen für den unterirdischen Spielort: „Auf 950 Metern, die in 15 Brandabschnitte geteilt sind, gibt es 85 Notlichter, vier Ausgänge, 17 Feuerlöscher, fünf Wasserfässer, pro Besuchergruppe einen Feuerwehrmann und vor dem Bunker einen Löschzug. Außerdem haben wir schon Erfahrung im Umgang mit den unterschiedlichsten Besuchergruppen.“