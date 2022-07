Dringlichkeitsantrag: Neues System für Park&Ride

Werbung

FPÖ-Gemeinderat Daniel Könczöl brachte in der Gemeinderatssitzung vom 1. Juli einen Dringlichkeitsantrag ein, der die videoüberwachte Ausfahrtskontrolle, die ab August bei der Park&Ride-Anlage am Mödlinger Bahnhof schlagend werden soll, zum Thema hatte. Der Wunsch von Könczöl war, dass die Ausfahrtskontrolle bei der P&R-Anlage an Wochenenden und an Feiertagen ausgesetzt werden soll. Denn die Nutzung der Anlage funktioniert dann nur mehr mit einem gültigen Bahn-Ticket. Das Zufahrtssystem funktioniert so, dass eine Kamera automatisch das Kennzeichen des einfahrenden Autos erfasst.

Beim Ausfahren aus der Park&Ride-Anlage registriert eine weitere Kamera per Kennzeichenerfassung, ob das selbe Auto die Anlage wieder verlassen möchte. Erst jetzt müssen die Lenkerin oder der Lenker aktiv werden und ein gültiges Ticket mit Fahrschein-Code am Scanner bei der Ausfahrtssäule einlesen.

Könczöl plädierte dafür, dass diese Erfassungsfunktion am Wochenende und an Feiertagen ausgesetzt werden soll. Seine Begründung lautete: „Die Gemeinde Mödling zahlt sämtliche Betriebskosten und ist darüberhinaus daran interessiert, dass an den Wochenenden für Ausflügler und Kaufwillige zentrumsnahe Parkplätze zur Verfügung stehen.“ Außerdem wird sich Mödling an den Kosten des Zufahrtssystems beteiligen müssen.

Auch Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, plädiert dafür, „dass der Vorschlag im entsprechenden Ausschuss behandelt wird. Es ist zu begrüßen, die Parkplätze an Wochenenden und an Feiertagen kostenlos für Touristen und Mödling-Besucher zur Verfügung zu stellen.“

ÖBB-Sprecher Christopher Seif erläutert aber, dass bei diesem System Wochenenden oder Feiertage keine Rolle spielen. Seif führt aus: „Die ÖBB haben gemeinsam mit dem Land Niederösterreich ein zeitgemäßes, schrankenloses Zufahrtssystem entwickelt. Dieses Zufahrtssystem ist darauf ausgelegt, Reisenden Parkplätze bis zu fünf Tage kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Ab dem sechsten Tag fallen Kosten in der Höhe von drei Euro pro Tag an.“

Vorgesehen sei eine maximale Nutzungsdauer von 30 Tagen. Dabei werde nicht zwischen Werktagen und Wochenenden unterschieden. „Ein Aussetzen des Zufahrtssystems an Wochenenden und Feiertagen würde dieser Strategie entgegenwirken und eine kundenfreundliche und unkomplizierte Abwicklung erschweren“, sagt Seif. Für diesen Donnerstag ist eine Verkehrsausschuss-Sitzung anberaumt. Verkehrsstadtrat Rainer Praschak, Grüne, hält fest: „Dann werden wir all diese Themen besprechen und auch, was wir tun können, um die Anrainer hinsichtlich der neuen Situation zu entlasten.“

Parkplätze verschwinden

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.