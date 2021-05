Die Liebe zur Fotografie begleitet Willy Kraus schon ein Leben lang. Schon als Bub begann der 1954 geborene Mödlinger seine Leidenschaft zu leben, damals mit einer Agfa-Kleinbildkamera. Sein Foto-Archiv zählt inzwischen nicht weniger als 1,2 Millionen Aufnahmen.

Seit nunmehr 40 Jahren ist er als „rasender Reporter“ in der Stadt Mödling tätig, für die Stadtgemeinde, für die NÖN und für verschiedenen Buchprojekte über Mödling oder Wiener Neudorf. Wer ihn kennt, schätzt seine loyale, engagierte und freundliche Art ebenso wie die Qualität und das Niveau seiner Arbeiten. Nun fasste der Gemeinderat den einstimmigen Beschluss, Willy Kraus mit dem Ehrenzeichen für Kunst und Kultur der Stadt Mödling zu würdigen. Sichtlich gerührt konnte er die Auszeichnung aus den Händen von Kulturstadtrat Stephan Schimanowa, SPÖ, und Gemeinderat Martin Czeiner, ÖVP, entgegennehmen.

Doch Willy Kraus hat sich nicht nur als Fotograf einen Namen gemacht. Er ging schon in jungen Jahren als gefragter DJ ins Guiness Buch der Rekorde ein: Er setzte mit einem Weltrekord im Dauer-Plattenauflegen Maßstäbe - nicht weniger als 314 Stunden am Stück hat der wackere DJ in der damaligen Disco „Romanum“ in Perchtoldsdorf durchgehalten!

Zu Kraus´Ehrung gratulierten im Rahmen einer kleinen Feier im Café Schöffel natürlich seine Gattin Margit, Pflegeheim-Direktor Gerhard Reisner, die Abteilungsleiterin für Öffentlichkeitsarbeit Helga Schlechta sowie Willys langjährige Kollegen Christian Boeger und Bernhard Garaus.

Kulturstadtrat Schimanowa unterstrich die Bedeutung von Kraus´Wirken: „Er hat in den vergangenen Jahrzehnten ein bleibendes Gedächtnis für die Stadt geschaffen und unzählige gesellschaftliche und kulturelle Ereignisse der Stadt für die Nachwelt erhalten.“ Ebenso habe er sich um zahlreiche Bildbände über Mödling und Wiener Neudorf, um die Erhaltung wertvoller Zeitdokumente verdient gemacht. „Das Fotografieren ist für unseren Willy nicht Beruf sondern Berufung. Mit seinem unermüdlichen Einsatz hat er nicht nur die Stadtgemeinde Mödling immer tatkräftig unterstützt, sondern auch viele Vereine und Institutionen“, ergänzte Czeiner in seiner Laudatio.