„Es ist ein Weihnachtswunder“ – die Freude einer fünften Klasse der HTL Mödling ist groß. Seit Wochen verschickten die 24 Schüler Briefe an die Landesregierung, den Landesschulrat und den Bildungsminister. Redeten mit einem Volksanwalt. Wendeten sich an die NÖN. Denn: Im Oktober verkündete ihr Klassenvorstand Klaus Müllner, dass er sie nicht durch die Matura begleiten könne, da er mit 1. März die Pension antreten müsse – obwohl er einen entsprechenden Antrag auf Aufschub gestellt hatte.

Pensioniert, aber Vertragsbediensteter

Seither setzten seine Schüler alle Hebel in Gang, um ihren Lehrer bis zum Maturaabschluss zu behalten. Mit Erfolg, wie Bildungsdirektor Johann Heuras der NÖN am Montagnachmittag mitteilte. Klaus Müllner werde zwar am 1. März die Pension antreten, aber es werde vertraglich festgelegt, dass er seine Klasse bis zum Ende des Schuljahres weiter unterrichten könne.

Der Hintergrund des Ganzen: Seit 2017 werden Beamte im Monat nach ihrem 65. Geburtstag in Pension geschickt. Erklärt sich eine Lehrperson bereit, den Übertritt in den Ruhestand bis zum Ende des Schuljahres aufzuschieben, kann ein entsprechender Antrag gestellt werden. Was Müllner auch tat.

Er erhielt eine Absage, bekam jedoch in Gesprächen mit dem Landesschulrat zugesichert, dass eine Lösung gefunden werde. Auch das Beamten-Dienstrechtsgesetz hält fest, dass es sich in Abschlussklassen oftmals als wichtig erweist, einen Wechsel der Lehrperson während des Unterrichtsjahres zu vermeiden. Dann liegt ein sogenanntes wichtiges dienstliches Interesse für einen Pensionsaufschub vor.

Als im Oktober dennoch das Schreiben über den Pensionsantritt per 1. März 2019 eintrudelte, urgierte der HTL-Lehrer. Erfolglos. Er wollte die Sache schon hinnehmen. Nicht jedoch seine Klasse: „Einen Lehrer wie ihn haben wir kein zweites Mal. Wir möchten einen gemeinsamen Abschluss haben und keine Lehrer-Umstellung so kurz vor der Matura.“

Sie schrieben an die zuständigen Stellen im Bund und Land. Vergeblich, wodurch der Ärger der Schüler – „wir fühlten uns nicht ernst genommen“, als auch der Eltern – „man liest in den Antwortschreiben von Paragrafen und Richtlinien, nichts aber vom Wohl der Schüler“ – wuchs. Weshalb sie sich an die NÖN wandten, die den Stein ins Rollen brachte – mit dem gewünschten Effekt. Müllner wird seine Klasse als Vertragsbediensteter bis zur Matura begleiten. Das Engagement der Schüler machte sich bezahlt – „wodurch wir gelernt haben, dass es sich in jedem Fall lohnt, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen“, sagt Lukas Rahmbacher im Namen seiner Mitschüler.