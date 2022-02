Elterninitiative kämpft um Spielplatz in Quellenstraße

Das Neusiedler Viertel bekommt einen neuen Kindergarten – dafür wird der im Kursalon aufgelöst, die NÖN berichtete. Dass der Neubau just auf der Fläche des Jugendspielplatzes in der Quellenstraße (gegenüber des Wasserwerks) entsteht, gefällt nicht allen. „Nehmt uns nicht den Spielplatz weg!“ lautet die unmissverständliche Forderung einer Elterninitiative rund um Kathrin Kollmann. Die Idee, initiativ zu werden, sei im Dezember gereift: „Es war uns ein Anliegen, rasch tätig zu werden, um noch reagieren zu können“, merkte Kollmann an.

Eine Lösung für alle Fälle

Kritisiert wird unter anderem, dass „der Ballspielplatz und die große Wiese mit Tischtennis und Geräten – der einzige Treffpunkt, den Kinder und Jugendliche der Umgebung fußläufig, sicher und selbstständig erreichen können – dann weg sind“.

Die Elterninitiative fordert von der Mödlinger Stadtpolitik „einen gleichwertigen Ersatz im Grätzel. Es muss in Mödling mehr Platz für Kinder und Jugendliche geben, statt weniger, insbesondere bei dem erwarteten Zuzug“.

Am Freitag um 14 Uhr werden Kollmann & Co jedenfalls eingeladenen Politikern ihre Lösungsansätze vermitteln und hoffen auf das Einlenken der Stadtgemeinde.

Zwei Gruppen, zwei Interessen

Vizebürgermeisterin Silvia Drechsler, SPÖ, wird als zuständige Stadträtin für Stadtentwicklung, Raumplanung und Bürgerbeteiligung den Termin wahrnehmen. Sie betont im NÖN-Gespräch allerdings, dass es die Stadt ebendort „mit zwei Gruppen zu tun hat: Eine, die nur einen Kleinkinderspielplatz will, die andere, die für einen Jugendspielplatz eintritt“.

Gespräche habe man mit beiden geführt, „wir bemühen uns um eine Lösung, die allen gerecht werden könnte“. Fakt sei, dass der Kindergarten auf der Fläche des derzeitigen Spielplatzes errichtet werden wird, der neue Spielplatz auf der angrenzenden Grünfläche.

Wie überhaupt die Bürgerbeteiligung in diesem Bereich weiterhin hochgehalten werde: „Es geht auch darum, was alles noch verkehrsorganisatorisch zu tun ist. Da werden wir auch einen Sachverständigen beiziehen“, betonte Drechsler.

