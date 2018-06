Die Exporte ziehen an und die Wirtschaft wächst. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den Arbeitsmarktzahlen des AMS wider. Im Mai waren insgesamt 3.370 Personen ohne Job – ein Rückgang um 490 Personen oder 12,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. „Das ist nicht nur heuer die prozentmäßig höchste Abnahme, sondern auch der beste Wert seit 2007“, berichtet AMS-Leiter Werner Piringer.

Knapp 630 Menschen aus dem Bezirk befanden sich zudem in Schulungen. Insgesamt sind daher 4.006 Personen beim AMS gemeldet, ein Minus von 461 oder 10,3 Prozent. „Der Mai brachte in allen Bereichen eine weitere Entspannung auf dem Arbeitsmarkt des Bezirkes. Erfolge sieht man vor allem bei über 50-Jährigen und langzeitbeschäftigungslosen Personen.“, erläutert Piringer.

Mehr offene Stellen

Bei den älteren Arbeitslosen ging die Zahl um 8,3 Prozent auf 1.340 Menschen zurück. Zudem gelang es mit 522 Personen, deutlich mehr wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Bei den Langzeitjobsuchenden gelang es dem AMS 375 Personen eine neue Stelle zu vermitteln. Das entspricht einer Steigerung von fast 28 Prozent.

Die gute Wirtschaftslage führt zudem weiter zu Beschäftigungshöchstständen. So gingen allein im Bezirk Mödling mit Ende Mai 48.065 Menschen einer Beschäftigung nach. „Das ist ein, ein Plus um 855 Personen oder 1,8 Prozent“, so Piringer.

Gleichzeitig sorgt die angekurbelte Konjunktur auch dafür, dass die Zahl der offenen Stellen steigt. Im Vormonat wurden dem AMS 1.085 Jobs gemeldet, ein Anstieg um 12,1 Prozent. Um den gleichen Prozentsatz stieg auch die Zahl der gemeldeten Lehrstellen auf 176.