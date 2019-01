Die Tat soll sich in einer Parkgarage in Mödling zugetragen haben. Das Mädchen habe sich erst vor wenigen Tagen entschlossen, Anzeige bei der Polizei zu erstatten, sagte Habitzl. Der Beschuldigte bestreite die ihm zur Last gelegte Tat. Er sei mangels Vorliegen von Haftgründen auf freiem Fuß angezeigt worden. "Das Verfahren läuft", betonte der Sprecher der Staatsanwaltschaft.