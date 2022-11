Ex-Justizminister Harald Ofner feiert 90er

Am 25. Oktober feierte der langjährige Gemeinderat, Vizebürgermeister, Nationalratsabgeordneter und Justizminister Harald Ofner seinen 90. Geburtstag.

Geboren und aufgewachsen in Wien, erlernte Ofner nach dem Krieg den Beruf des Starkstrommonteurs. Nebenbei absolvierte er die Maturaschule und studierte anschließend Rechtswissenschaften. Ofner war 52 Jahre als Rechtsanwalt im 16. Bezirk tätig.

1965 übersiedelte Ofner nach Mödling. In den 70er-Jahren war die Altstadt Mödlings durch den geplanten Badstraße-Durchbruch und verschiedene andere Projekte gefährdet. Er stellte sich an die Spitze einer Bürgerbewegung, der es gelang, die Bevölkerung zu mobilisieren und diese Projekte zu verhindern.

1975 kandidierte Ofner für die FPÖ, ging eine Koalition mit der SPÖ ein und wurde unter Bürgermeister Heinrich Horny Vizebürgermeister (bis 1979).

Ofner spielte auch in der Bundespolitik eine gewichtige Rolle: Unter den SPÖ-Bundeskanzlern Fred Sinowatz und Franz Vranitzky war er von 1983 bis 1987 Justizminister, dem Nationalrat gehörte er von 1979 bis 2002 an. Nicht zu vergessen auf seine 13 Jahre lange Tätigkeit als Landesparteiobmann der FPÖ NÖ.

„In all seinen Tätigkeiten war und ist er für viele ein großes Vorbild“, betonte Thomas Seger, er bildete damals mit Richard Czujan und Ofner das Mödlinger FPÖ-Gemeinderats-Trio. „Manchmal hart in der Sache, aber stets freundlich und und zuvorkommend. Ausgestattet mit einem trockenen, bisweilen sarkastischem Humor hat er viele in seinem Umfeld bei diversen Gelegenheiten immer wieder zum Lachen gebracht.“

Ofners Frau Elfriede ist dem Jubilar nach wie vor große Stütze, ebenso wie seine drei Kinder und die beiden Enkel.

