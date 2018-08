Rauf Kamill, gebürtiger Aserbaidschaner, seit vielen Jahren in Mödling zu Hause, ist als Nahversorger in der Ferdinand Buchberger-Gasse 9 bekannt. Ebenso als begnadeter Produzent von Hochprozentigem. Seine Wodka-Erzeugnisse, die der „Werkstatt“ in Mödling entstammen, haben bereits Weltmeister-Status erreicht – die NÖN berichteten mehrmals.

Jetzt hat Kamill Geschmack bekommen und will mit seinen Top-Produkten wie „Lux“, „Safran Wodka“ sowie „Vienna Goldwasser-Korn-Brand-Likör“ den deutschen Markt erobern.

"Ich bin Mödlinger und liebe auch unser Wasser"

In Österreich hat er’s noch nicht geschafft: „Kommen sie in sechs Monaten wieder“, hört er angesichts der „vollen Regale“ – so die Begründung – hierorts immer wieder. „Seit drei Monaten ist ein Vertreter im süddeutschen Raum unterwegs“, berichtet Kamill stolz. Mit Erfolg, wie sich jetzt zeigt: „Filialleiter von etwa 30 REWE-Märkten zeigen großes Interesse.“

Er würde sich nicht nur des wirtschaftlichen Aspekts wegen freuen, wenn’s klappt, sondern damit auch ein Stück Bezirkshauptstadt in die Welt tragen: „Ich bin Mödlinger und liebe auch unser Wasser“, verweist er auf das Grundprodukt seiner hochprozentigen Ware.

www.kamill-spirits.at