Am Samstagnachmittag ertönte in der Bezirksleitstelle der Alarm eines elektronisch gesicherten Fahrrades, das am Bahnhof Mödling abgestellt war. Aufgrund des Alarms wurde eine Funkfahndung ausgelöst, bei der zwei Verdächtige in einer Schnellbahn Fahrtrichtung Wien ausfindig gemacht werden konnten.

Ein 18-jähriger Türke aus Wien-Simmering und ein 20-jähriger Mödlinger waren mit dem geklauten Rad unterwegs und wurden festgenommen.

Beide zeigten sich zu den Vorwürfen geständig, der Türke gab zudem an, weitere Fahrräder in Wien, speziell bei U-Bahn Stationen, gestohlen zu haben. Diesbezüglich werden Erhebungen geführt.

Der Sachverhalt wurde dem Journalstaatsanwalt in Wiener Neustadt zur Kenntnis gebracht, der, was den Mödlinger betrifft, Anzeige auf freiem Fuß anordnete. Für den Türken setzte es jedoch Untersuchungshaft; er wurde in die Justizanstalt Wr. Neustadt überstellt.