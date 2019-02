In Schwechat hat man begonnen, „Fahrradleichen“ – Teile von Rädern, die an Fahrradbügeln hängen – zu entsorgen. Gemeindemitarbeiter versehen die Drahtesel-Reste mit Klebeetiketten, um die Besitzer aufzufordern, die Teile zu entsorgen. Passiert nach zwei Monaten nichts, wird alles abmontiert, für drei Monate in einem Zwischenlager aufgehoben und dann verschrottet. In Mödling ist die Entsorgung von „Fahrradleichen“ nichts Neues.

"Man hat drei Wochen Zeit"

Rund um den Bahnhof – dem Rad-Hotspot – ist diesbezüglich die Firma „Mungos Sicher & Sauber“, eine 100-prozentige ÖBB-Tochter, dafür zuständig. Gekennzeichnet werden von ihr nur offensichtlich besitzlose Fahrräder, erklärt ÖBB-Pressesprecher Christopher Seif. „Man hat dann drei Wochen Zeit, bis ein gekennzeichnetes Fahrrad entfernt wird. Nach Ablauf der Frist werden diese Fahrräder nach Kottingbrunn gebracht, wo eine Zwischenlagerung stattfindet.“

Da habe man dann wiederum drei Monate Zeit, um sich sein Fahrrad aus Kottingbrunn zu holen, ehe die endgültige Entsorgung stattfindet. Als „Fahrrad-Leichen“ gelten Räder, die „ohne enormen Aufwand nicht mehr fahrtauglich wären“.